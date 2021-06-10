Казахстанцам разрешат арендовать сельхозземли у государства

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект поправок по вопросам развития земельных отношений. Согласно планируемым поправкам, казахстанцам и казахстанским юрлицам разрешат брать земли сельхозназначения в долгосрочную аренду сроком до 49 лет, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

При этом у казахстанцев будет приоритетное право продлевать аренду на новый срок по истечении этого срока. Поправки на пять лет откладывают действия норм Земельного кодекса, по которым казахстанцы могли бы получить сельхозземли в частную собственность.

В декабре 2021 года в Казахстане истекает срок моратория на отдельные положения Земельного кодекса, которые касаются сдачи сельхозземель в аренду казахстанцам и иностранным гражданам, а также продажи участков казахстанским фермерам.

Напомним, 13 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений".

Более 98% находящихся в обороте сельхозземель Казахстана находятся в аренде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства