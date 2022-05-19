Казахстанцев будут предупреждать о мошенниках с помощью СМС-рассылок

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Рассылать СМС-предупреждения о незаконной деятельности финансовых пирамид и интернет-мошенничестве, а также размещать профилактическую информацию о финпирамидах на официальных сайтах и в приложениях банков рекомендовало Министерство внутренних дел. Об этом в своем ответе на депутатский запрос о финансовых пирамидах сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством в адрес банков направлены письма о рассмотрении возможности рассылки на сотовые телефоны клиентов коротких текстов-предупреждений о незаконной деятельности финансовых пирамид и интернет-мошенничестве, а также размещения профилактической информации на официальных сайтах и в приложениях банков. Аналогично в Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности направлены данные профилактические материалы для дальнейшей проработки вопроса по организации массового СМС-оповещения всего населения", - сообщил Асылов.

В ответе на депзапрос также говорится, что ведомство регулярно проводит разъяснительную работу среди населения, размещает видеоролики и инфографику по профилактике этих преступлений на YouTube, в Instagram, Tiktok и на других популярных интернет-платформах, а также устанавливает предупреждающие баннеры.

Министерство информации и общественного развития ведет работу с представителями Meta platforms (Facebook) и компанией "Колеса.kz" по усилению контроля в соцсетях и выявлению сомнительных публикаций, а также их удалению.

Всего в стране заблокировано 680 ссылок на сайты финансовых пирамид.

По словам генпрокурора, отмечается снижение зарегистрированных преступлений данного вида на 88% (со 104 до 12). Работа по противодействию деятельности финансовых пирамид продолжается и находится на постоянном контроле.