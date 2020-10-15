Казахстанцы могут заказать на дом доставку госномера и свидетельства о регистрации авто

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Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - На портале eGov.kz появилась услуга, позволяющая казахстанцам оформить доставку государственного регистрационного номерного знака и свидетельства о регистрации транспортного средства, передает Kazakhstan Today.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить услугу. После чего сотрудник Государственной корпорации "Правительство для граждан" привезет госномер и свидетельство на дом, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Главным для нас было полностью автоматизировать процесс оформления транспортного средства, когда гражданин, сидя дома, может получить весь пакет услуг, связанных с приобретением авто. Если раньше для этого казахстанцам нужно было как минимум дважды посетить СпецЦОН, сегодня оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто и даже оформить доставку госномера и свидетельства можно онлайн на портале eGov.kz", - прокомментировал председатель правления АО "НИТ" Асет Турысов.

Чтобы оформить доставку на портале "Электронное правительство" в подразделе "Автомобильный транспорт" раздела "Транспорт и коммуникации", необходимо выбрать услугу "Доставка ГРНЗ и СРТС на дом", авторизоваться и заказать ее.

Также нужно заполнить все обязательные поля, указав новые и изымаемые ГРНЗ, СРТС, наименование СпецЦОНа и подробный адрес. Затем необходимо оплатить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо при помощи одноразового СМС-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

Услуга доступна физическим лицам. Срок оказания услуги - 1 рабочий день.

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