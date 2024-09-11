10.09.2024, 10:59 28091

Казахстану не хватает миллиона работников с техобразованием

В связи с этим систему профобразования в Казахстане планируют трансформировать, в частности разработать систему оценки организаций технического и профессионального образования
Казахстану не хватает миллиона работников с техобразованием
Фото: UKIMET
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля работников с профессионально-техническим образованием в Казахстане составляет примерно половину (49%) от общего числа занятого населения. За 10 лет показатель вырос на 17%, сообщила на заседании правительства министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова.

Наибольшее количество работников с профессионально-техническим образованием в разрезе отраслей экономики преобладает в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и складирования, достигнув общей численности 2,5 миллиона человек. Тем не менее на рынке труда спрос на работников с профессионально-техническим образованием остается актуальным. Ожидаемый спрос на работников с техническим образованием заметно выше (на 70%), чем на работников с высшим образованием. Общая потребность в кадрах до 2030 года составляет 1,8 миллиона человек, из которых порядка 1 миллиона требуется с техническим образованием", - сообщила Жакупова.


В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал на заседании, что в стране разработаны новые подходы к развитию системы технического и профессионального образования.

Теперь колледжи будут профилировать с учетом экономики региона.

Проведен анализ структуры экономики регионов. Совместно с госорганами определены четыре макрорегиона и их направления развития. С учетом данных направлений начата профилизация колледжей для того, чтобы сфокусировать регионы больше на техническом и профессиональном образовании. На сегодня перепрофилировано под структуры экономики регионов 195 колледжей", - заключил министр.


По его словам, в южных регионах, где сконцентрировано более трети рабочей силы страны, идет локализация простых производств и развитие инфраструктуры. В центральных и восточных областях планируется дальнейшая индустриализация для обеспечения межотраслевого и межрегионального перетока кадров. В северных регионах осуществляется интенсификация аграрного сектора, а в западных - создаются новые производства вокруг крупных компаний.

В целом систему профобразования в Казахстане планируют трансформировать. В частности, ведомство разрабатывает систему оценки организаций технического и профессионального образования. За основу будут взяты рейтинговые оценки, применяемые в международной практике и странах ОЭСР.

Главными критериями будут являться внедрение международных отраслевых стандартов обучения и доля сертифицированных по ним студентов. Оценка достижений проводится ежегодно и позволяет организациям технического и профессионального образования самостоятельно выстраивать индивидуальные траектории развития. Система оценки позволяет оценить все параметры деятельности в организациях технического и профессионального образования", - рассказал министр.


ТиПО поделят на 4 лиги. Колледжи, отнесенные к первой и второй лигам, будут входить в 100 технологических лидеров.

Они станут опорными ресурсными центрами для других колледжей. Уже сегодня колледжи страны внедряют такие стандарты и их выпускники проходят сертификацию по соответствующим специальностям", - пояснил Бейсембаев.


Также на платформе Skills.Enbek организации технического и профессионального образования (ТиПО), и вузы могут размещать курсы для признания микроквалификаций и развития площадок WorldSkills. Сейчас на платформе размещены 603 онлайн-курса, из которых 271 является бесплатным для населения.
 

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10.09.2024, 19:00 15171

Назначен гендиректор АО "Казавиаспас"

Должность получил Алпамыс Камалов
Назначен гендиректор АО "Казавиаспас"
Фото: пресс-служба АО "Казавиаспас"
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алпамыс Камалов назначен генеральным директором авиакомпании АО "Казавиаспас", сообщает пресс-служба АО.

Алпамыс Камалов родился 31 октября 1981 года в Уральске. Образование высшее, окончил Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", Академию труда и социальных отношений по специальности "Государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в филиале РГП "Казаэронавигация" Атырау на должности инженера-диспетчера. Более 10 лет проработал в сфере авиации. В разные годы работал на различных руководящих должностях. С марта 2024 года по сентябрь работал заместителем генерального директора по инфраструктуре и развитию АО "Казавиаспас".
 
10.09.2024, 17:40 16561

Как в Казахстане действует механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства"

Важный компонент процесса возврата активов - это реинвестирование средств в экономику Казахстана
Как в Казахстане действует механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства"
Фото: Depositphotos
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков на брифинге службы центральных коммуникаций рассказал, как в стране действует механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства".

В частности, работа комитета по линии добровольного возврата активов охватывает 4 основных компонента: пополнение республиканского бюджета; возврат активов в натуре; реинвестирование капитала и реализацию соцпроектов. Достигнутое - это результат проявления субъектами закона доброй воли по построению диалога с государством и готовности вкладывать нажитый капитал в национальную экономику, на благо народа и процветание Казахстана.

Если такой инициативы нет и комитет имеет разумные сомнения законности происхождения актива, то применяются принудительные механизмы. Основной инструмент - это так называемый иск о необъяснимом богатстве. По таким судебным делам основное бремя доказывания лежит на ответчике. Если он не сможет достоверно опровергнуть доводы комитета о незаконности происхождения актива, то имущество по решению суда обращается в доход государства", - пояснил Нурдаулет Суиндиков.


Также, по его словам, с 2022 года возвращены активы на 1,5 трлн тенге. Они взысканы в пользу государства по уголовным, гражданским, административным делам и производствам в рамках контрольно-надзорной деятельности государственных органов.

С текущего года мы начали использовать новые механизмы и способы возврата, установленные соответствующим законом. Мы строго придерживаемся целей принятия закона по обеспечению стабильного экономического и социального развития страны на благо народа Казахстана путем вовлечения активов в легальный оборот. Одним из основных принципов закона является поощрение добровольного возвращения. Его преимущество состоит в том, что субъект может сохранить часть своего имущества. В то же время он может реализовать необходимые стране проекты, которые напрямую влияют на благосостояние наших граждан", - добавил председатель комитета по возврату активов.


Ранее сообщалось, что прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге.
 
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Теги:РКАктивыВозврат
10.09.2024, 17:17 18806

В Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III"  

В военных маневрах принимают участие около трехсот военнослужащих
В Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III"
Фото: МО РК
Туркестан. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III", в котором принимают участие спецназовцы шести стран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

На горном учебном полигоне "Орда" в Туркестанской области состоялась торжественная церемония открытия многонационального учения подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана", - проинформировали в ведомстве.


Фото: МО РК

Подчеркивается, что в качестве наблюдателей на учение приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.

Учение направлено на обмен опытом, повышение уровня оперативной совместимости органов управления и воинских контингентов, индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений", - сообщили в министерстве.


По данным ведомства, в военных маневрах принимают участие около трехсот военнослужащих. Также задействованы бронированная техника, звено армейской авиации и БПЛА.

Ранее совместные учения ОДКБ стартовали в Кыргызстане.
 
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Теги:УченияТуркестанстарт
10.09.2024, 10:24 30261

Отравление школьников в Мангистауской области: в Минздраве рассказали о состоянии детей

В стационаре продолжают лечение 75 детей
Отравление школьников в Мангистауской области: в Минздраве рассказали о состоянии детей
Фото: Минздрав РК
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в многопрофильной детской больнице Мангистауской области завершили лечение и выписаны 17 детей, пострадавших в результате инфекции. Все они находятся под наблюдением на дому и чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В стационаре продолжают лечение 75 детей, состояние которых оценивается как стабильное. В реанимационном отделении пациентов нет", - проинформировали в Минздраве.


С момента начала заболевания (6 сентября 2024 года) в медицинские учреждения области с симптомами - повышение температуры, жидкий стул, рвота, слабость - обратились 460 детей. Из них 92 были госпитализированы.

Все пациенты получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, а также симптоматическое лечение. Врачи применяют современные методы регидратации и нормализации кишечной микрофлоры, что позволило значительно снизить тяжесть симптомов у пациентов. 8 сентября была проведена телемедицинская консультация с участием специалистов Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК. На место также была направлена группа специалистов-инфекционистов и гастроэнтерологов из Медицинского университета Астаны, которые продолжают координировать лечение", - отметили в ведомстве.


Кроме того, по данным Минздрава, 10 сентября по поручению министра на место прибыл вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Он посетил больницу и встретился с медицинским персоналом. Вице-министр также отметил, что благодаря своевременным мерам как со стороны врачей, так и местных властей ситуация постепенно стабилизируется и число детей в связи с выздоровлением будет расти.

Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения.

Напомним, по делу о массовом отравлении школьников в селе Бесшокы Мангистауской области создана следственная группа.

 
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Теги:Минздравотравлениедети
10.09.2024, 09:59 31201

На границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ

Фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия"
На границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 9 сентября 2024 года под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра проведено совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По итогам рассмотрения текущей ситуации на рынке ГСМ отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны. Основной причиной являются перетоки и "серый экспорт" из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами.

Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия".

В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, ПС КНБ, КГД МФ совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. Также первым заместителем премьер-министра поручено Министерству энергетики актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ", - сообщили в правительстве.

 
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10.09.2024, 09:36 32451

Президент РК присвоил Сату Токпакбаеву звание "Халық қаһарманы"

Президент подписал указ
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении звания "Халық қаһарманы" Токпакбаеву С.Б.", сообщила пресс-служба Акорды.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан присвоить звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу - государственному деятелю", - говорится в документе.


Указ вводится в действие со дня подписания.
 
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09.09.2024, 17:35 54236

Токаев и генсек Всемирной туристкой организации ООН рассмотрели перспективные направления расширения партнерства   

Президент подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией
Токаев и генсек Всемирной туристкой организации ООН рассмотрели перспективные направления расширения партнерства
Фото: Акорда
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь Всемирной туристкой организации ООН Зураб Пололикашвили рассмотрели перспективные направления расширения партнерства РК с организацией, сообщает Акорда.

Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене", - отметили в пресс-службе.


Также Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.


Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.

Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане. По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.

Напомним, вчера Токаев выступил на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.
 
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Теги:ТокаевООНтуризм
09.09.2024, 17:23 47346

Президент Казахстана назначил двух послов

Токаев подписал соответствующие указы
Президент Казахстана назначил двух послов
Фото: Акорда
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, указами главы государства:

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству;
  • Данияр Сарекенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Кроме того, указом главы государства Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.

Ранее Токаев назначил новых послов в Нидерландах и Швеции.
 
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Теги:ТокаевНазначениепослы

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