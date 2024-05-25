Казахтелеком предупредили о недопустимости повышения тарифов на интернет

Она направлена в Министерство промышленности и строительства РК

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция относительно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.





В связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции. Срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.





В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - сообщили в МКИ.





Напомним, петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" была создана 10 марта. Требования петиции - внести в Министерство экологии письма о снижении ставки утильсбора на легковые авто до 100 тыс. тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику, внести в министерства нацэкономики и финансов письма о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.





24 мая на брифинге в сенате министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что утильсбор не будет отменен.





В начале марта на депзапрос по поводу утильсбора премьер-министр Олжас Бектенов также выступил против его отмены.