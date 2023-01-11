10.01.2023, 19:46 22586
КГД: процедура внесудебного банкротства - бесплатная
Начиная с марта 2023 года эту услугу можно получить через сайт eGov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время в социальных сетях участились случаи размещения публикаций о предоставлении платных услуг по банкротству граждан. Комитет государственных доходов сообщает, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.
Начиная с марта 2023 года эту услугу можно получить через сайт eGov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat.
За более подробной информацией о банкротстве гражданам необходимо обратиться по номеру 1414 (добавочный номер 3) либо Telegram-чат.
Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК и Комитета госдоходов.
В конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
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11.01.2023, 12:04 1021
Президент Казахстана назначил послов в ряде стран
Глава государства подписал соответствующие указы
Фото: Акорда
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в ряде стран, сообщает пресс-служба Акорды.
Указами главы государства:
Данат Мусаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;
Еркин Ахинжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;
Адиль Турсунов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.
Также Константин Жигалов освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Испания, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Андорра, постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству;
Канат Тумыш освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
11.01.2023, 12:00 1966
Канат Тумыш назначен замминистра иностранных дел
Фото: МИД РК
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Канат Тумыш родился 7 ноября 1975 года в Актобе.
Трудовая деятельность:
В 1997-1998 годы- референт, атташе главного управления государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В 1998-1999 годы - 3-й секретарь департаментов многостороннего сотрудничества и международного экономического сотрудничества МИД Казахстана.
В 1999-2001 годы- вице-консул консульства Казахстана в Стамбуле.
В 2001-2003 годы - помощник посла, пресс-секретарь, сотрудник политического отдела посольства Казахстана в Турции.
В 2003 году - 2-й секретарь департамента международных организаций и проблем безопасности МИД Казахстана.
В 2003-2005 годы - консул посольства Казахстана в Венгрии и странах Центральной и Восточной Европы.
В 2005-2006 годы - 1-й секретарь департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана.
В 2006-2007 годы - советник, начальник отдела азиатской безопасности управления азиатского сотрудничества МИД Казахстана.
В 2007-2010 годы - начальник управления, заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД Казахстана.
В 2010-2014 годы - заместитель исполнительного директора международной организации Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В 2014-2015 годы - советник Министра иностранных дел Республики Казахстан.
В 2015-2016 годы - советник-посланник постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.
В 2016-2019 годы - заместитель постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.
В 2017-2018 годы - заместитель постоянного представителя Республики Казахстан в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
12 июля 2019 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
11.01.2023, 08:12 7181
Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте"
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
Конституционный суд полагает, что после проведенного республиканского референдума от 5 июня 2022 года, исключившего конституционно-правовые основы существования персонифицированного Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" и другие упоминания в Конституции о Первом Президенте Республики, сохранение данного Конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией Конституции Республики Казахстан", - говорится в нормативном постановлении Конституционного суда.
Отмечается, что "основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу".
Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.
10.01.2023, 18:46 24701
Стали известны новые приоритеты в работе Антикора
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативного совещании председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что в 2023 году Антикор особое внимание уделит превентивной работе по исключению коррупционных рисков, препятствующих развитию бизнеса.
Согласно установкам главы государства, защита предпринимательства от незаконного вмешательства и создания административных барьеров со стороны чиновников находится на постоянном контроле Антикоррупционной службы.
Работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом, с национальной палатой предпринимателей "Атамекен".
Непрозрачность процессов, бюрократизм госаппарата, предъявление излишних требований, сложность открытия и ведения бизнеса, несовершенство законодательства - все это является благодатной почвой для незаконного решения вопросов и различных коррупционных схем. Планируется проводить как открытый диалог и обсуждение злободневных вопросов, волнующих предпринимателей, так и посредством аналитических инструментов выявлять причины проблем, условия для коррупции и законодательные пробелы", - сообщает пресс-служба ведомства.
Особое внимание будет уделено анализу обращений бизнеса в государственные инстанции и суды.
Итогом станут предложения по изменению административных процессов, а также правовых норм и правил, влияющих на эффективность развития бизнеса.
Одновременно усилится работа по выявлению и пресечению коррупционных фактов, где чиновники умышленно создают препятствия добросовестному бизнесу, занимаются вымогательством и поборами.
10.01.2023, 15:02 31926
Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда
Фото: СЦК
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева судья Конституционного суда Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Бакыт Нурмуханов родился в 1979 году в селе Калжыр Восточно-Казахстанской области.
В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "правоведение". Он является кандидатом юридических наук.
Трудовой стаж:
с 2000 по 2003 годы - преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета;
с 05.2003 по 06.2011 - консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник председателя Конституционного Совета Республики Казахстан;
с 06.2011 года переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса "А"; 2013-й - руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан;
с 2008 по 08.2017 - офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии по совместительству;
с 01.08.2017 по 2022 год - руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан;
с 01.01.2023 - судья Конституционного суда Республики Казахстан.
Напомним, в Казахстане с января начал в работу Конституционный суд.
Экс-министр юстиции Канат Мусин стал судьей Конституционного суда. 30 декабря депутаты мажилиса поддержали кандидатуры Каната Мусина, а также Еркина Онгарбаева и Сергея Ударцева на должности судей Конституционного суда.
31 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил судей Конституционного суда РК.
10.01.2023, 13:14 35361
В Казахстане штраф для авиакомпаний за час опоздания составит 3% от тарифа
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали об изменениях в законодательстве в области гражданской авиации, направленных на дальнейшее совершенствование механизма регулирования деятельности гражданской авиации, повышение безопасности полетов и авиационной безопасности, а также на защиту прав граждан, пользующихся услугами воздушного транспорта.
Предусмотрены нормы, устанавливающие обязанность авиакомпаний по своевременному информированию пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса, о причинах изменений статуса рейса и новом времени вылета или о новом маршруте, а также о перечне услуг, предоставляемых авиакомпаниями в связи с изменением статуса рейса. В целях усиления защиты прав пассажиров за несвоевременную доставку пассажира в пункт назначения предусматривается штраф авиакомпаний в размере трех процентов от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не имело место следствие непреодолимой силы", - сообщили в ведомстве.
Вместе с тем предусмотрены нормы и в интересах авиаперевозчиков. Авиакомпаниям разрешается вести собственный "черный список пассажиров", т.е. так называемый реестр лиц, перевозка которых ограничена. Включенный в данный реестр пассажир может не допускаться к полету авиаперевозчиком. В соответствии с законом пассажир может быть включен в реестр сроком на один год в случае совершения правонарушения на борту воздушного судна на основании вступившего в законную силу постановления суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора за совершение данного правонарушения.
Кроме того, по данным МИИР, для повышения безопасности полетов и ограничения использования земель, а также для строительства объектов на приаэродромной территории в Земельный кодекс вносится норма, регламентирующая предоставление земельных участков на приаэродромной территории с учетом положений законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, требующих получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.
Помимо этого, законом устанавливается положение для международных аэропортов по утверждению генерального плана, содержащего подробные этапы развития инфраструктуры аэропорта и перечень приоритетных задач. Это позволит учесть прогнозируемый рост объема перевозок, обеспечить необходимые земельные участки для развития инфраструктуры аэропортов, обеспечить выполнение международных стандартов, в том числе и в части безопасности полетов и авиационной безопасности.
В целях государственной поддержки региональных аэропортов, сталкивающихся с финансовыми трудностями и неспособных обеспечить собственные операционные затраты, предусматривается механизм субсидирования.
Закон направлен также на дальнейшую гармонизацию национального законодательства со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и передового опыта зарубежных стран.
В частности, в гражданскую авиацию внедряется принцип "справедливой культуры", который предусматривает механизм защиты трудовых прав авиационного персонала, своевременно сообщающего через систему представления данных об авиационных происшествиях и инцидентах. Также предусматривается ответственность первого руководителя организации гражданской авиации за обеспечение безопасности полетов и сертификацию аэродромов определенной категории, тогда как ранее данное требование распространялось на все категории аэродромов.
К слову, разрешаются и вопросы регулирования обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем или в воздушном пространстве, суверенитет над которым не определен. Кроме того, регулируется вопросы ответственности авиационных инспекторов за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей и внедряется сертификация по вопросам, связанным с беспилотными авиационными системами.
Введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно".
В целом вносимые изменения повысят эффективность государственного контроля и надзора за деятельностью авиации, конкретизируют некоторые аспекты для субъектов гражданской авиации и позволят соответствовать международным стандартам.
Напомним, 29 декабря 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования". В отношении гражданской авиации вносятся изменения и дополнения в закон "Об использовании воздушного Республики Казахстан пространства и деятельности авиации", Земельный кодекс, Трудовой кодекс и другие законы.
09.01.2023, 18:08 60166
Токаев поставил ряд задач по активизации работы МФЦА
Президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка
Фото: Акорда
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по активизации работы международного финансового центра "Астана".
В частности, поручено всесторонне содействовать в привлечении иностранных инвестиций, развивать новые финансовые инструменты и способствовать в устойчивом развитии экономики страны.
Также президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка, рынков капитала и финансовых услуг.
Ранее указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Ренат Бектуров назначен управляющим международным финансовым центром "Астана".
09.01.2023, 13:14 69541
Право на свободу слова: в Казахстане разработали новый законопроект о СМИ
Фото: atpress.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый законопроект "О масс-медиа" разработало Министерство информации и общественного развития.
Действующий Закон РК "О средствах массовой информации" кардинально устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере масс-медиа", - говорится в тексте законопроекта, размещенного на портале "Открытые НПА".
Новый закон должен быть построен на новых принципах и гарантиях государства, направленных на усиление и обеспечение права на свободу слова.
В документе также подчеркивается, что свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией РК.
В новом законе предлагается закрепить принципиально новую схему, устанавливающую баланс между свободой слова, плюрализмом мнений и необходимыми ограничениями, направленными на обеспечение государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения.
Ключевые реформы будут направлены на повышение правового статуса журналистов и усиление правовых гарантий для них", - пояснили в МИОР.
В частности, предлагается ряд новелл по укреплению гарантий свободы слова через частичную декриминализацию статьи 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", закрепление сроков исковой давности, предъявляемых к средствам массовой информации на опровержение сведений, не соответствующих действительности, а также принятие новых механизмов, которые обеспечат защиту журналистов.
В основе нового закона предусматривается качественно новый подход к реформированию механизмов финансирования государственной информационной политики посредством точечного грантового финансирования перспективных и конкурентоспособных проектов. Также в качестве мер поддержки отрасли планируется выделение субсидий.
Все инициируемые меры в рамках нового законодательства призваны решить существующие проблемы отрасли, создать качественно новый формат взаимодействия государства-СМИ-общества, а также способствовать формированию конкурентоспособных отечественных СМИ", - подчеркивается в проекте закона.
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