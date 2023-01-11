КГД: процедура внесудебного банкротства - бесплатная

Рассказать друзьям

Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали об изменениях в законодательстве в области гражданской авиации, направленных на дальнейшее совершенствование механизма регулирования деятельности гражданской авиации, повышение безопасности полетов и авиационной безопасности, а также на защиту прав граждан, пользующихся услугами воздушного транспорта.





Предусмотрены нормы, устанавливающие обязанность авиакомпаний по своевременному информированию пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса, о причинах изменений статуса рейса и новом времени вылета или о новом маршруте, а также о перечне услуг, предоставляемых авиакомпаниями в связи с изменением статуса рейса. В целях усиления защиты прав пассажиров за несвоевременную доставку пассажира в пункт назначения предусматривается штраф авиакомпаний в размере трех процентов от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не имело место следствие непреодолимой силы", - сообщили в ведомстве.





Вместе с тем предусмотрены нормы и в интересах авиаперевозчиков. Авиакомпаниям разрешается вести собственный "черный список пассажиров", т.е. так называемый реестр лиц, перевозка которых ограничена. Включенный в данный реестр пассажир может не допускаться к полету авиаперевозчиком. В соответствии с законом пассажир может быть включен в реестр сроком на один год в случае совершения правонарушения на борту воздушного судна на основании вступившего в законную силу постановления суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора за совершение данного правонарушения.





Кроме того, по данным МИИР, для повышения безопасности полетов и ограничения использования земель, а также для строительства объектов на приаэродромной территории в Земельный кодекс вносится норма, регламентирующая предоставление земельных участков на приаэродромной территории с учетом положений законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, требующих получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.





Помимо этого, законом устанавливается положение для международных аэропортов по утверждению генерального плана, содержащего подробные этапы развития инфраструктуры аэропорта и перечень приоритетных задач. Это позволит учесть прогнозируемый рост объема перевозок, обеспечить необходимые земельные участки для развития инфраструктуры аэропортов, обеспечить выполнение международных стандартов, в том числе и в части безопасности полетов и авиационной безопасности.





В целях государственной поддержки региональных аэропортов, сталкивающихся с финансовыми трудностями и неспособных обеспечить собственные операционные затраты, предусматривается механизм субсидирования.





Закон направлен также на дальнейшую гармонизацию национального законодательства со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и передового опыта зарубежных стран.





В частности, в гражданскую авиацию внедряется принцип "справедливой культуры", который предусматривает механизм защиты трудовых прав авиационного персонала, своевременно сообщающего через систему представления данных об авиационных происшествиях и инцидентах. Также предусматривается ответственность первого руководителя организации гражданской авиации за обеспечение безопасности полетов и сертификацию аэродромов определенной категории, тогда как ранее данное требование распространялось на все категории аэродромов.





К слову, разрешаются и вопросы регулирования обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем или в воздушном пространстве, суверенитет над которым не определен. Кроме того, регулируется вопросы ответственности авиационных инспекторов за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей и внедряется сертификация по вопросам, связанным с беспилотными авиационными системами.





Введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно".





В целом вносимые изменения повысят эффективность государственного контроля и надзора за деятельностью авиации, конкретизируют некоторые аспекты для субъектов гражданской авиации и позволят соответствовать международным стандартам.



