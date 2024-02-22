Китай и Астанинский хаб расширяют сотрудничество в рамках развития китайско-центральноазиатской сети академий госуправления

В рамках сотрудничества в этом году запланированы мероприятия, в частности форум по госуправлению, который пройдет в Китае

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов и исполнительный вице-президент Китайской национальной академии госуправления Си Чунтао обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-центре "Казахстан".





Приветствуя делегацию, Алихан Байменов отметил, что Китай активно участвует и поддерживает инициативы хаба.





В свою очередь Си Чунтао отметил, что форум "Традиции цивилизации и путь модернизации", проведенный в ноябре прошлого года в Пекине, и создание в его рамках китайско-центральноазиатской сети академий госуправления стали одним из первых механизмов реализации решений, принятых на саммите лидерами Китая и стран Центральной Азии в Сиане.





Он подчеркнул, что Китайская национальная академия готова укреплять сотрудничество с Астанинским хабом госслужбы и соответствующими институтами. В рамках сотрудничества в этом году запланированы мероприятия, в частности форум по госуправлению, который пройдет в Китае.





Учитывая имеющийся успешный опыт хаба в области создания альянса практиков, было предложено создание альянса практиков среди ответственных за разработку обучающих программ в академиях для регулярного обмена опытом и знаниями по принципу "равный с равным". Наряду с этим было предложено проведение специальных исследований и издание кейс-стади по опыту Китая, а также создание специальной рубрики в журнале хаба для публикации статей ученых стран - участниц сети", - сказано в материале пресс-центра.





Китайская сторона высоко оценила динамику сотрудничества и потенциал платформы хаба в расширении деятельности китайско-центральноазиатской сети академий госуправления в регионе и за ее пределами. Участники встречи также выразили готовность к продолжению сотрудничества по реализации совместных инициатив.





В 2023 году было подписано соглашение по созданию китайско-центральноазиатская сети академий госуправления, в состав которой вошли госучреждения шести стран (Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан), включая хаб. Цель сети - обмен опытом и знаниями в области трансформации госуправления, включая вопросы подготовки и переподготовки кадров", - проинформировали в пресс-центре.