Комитет госдоходов опроверг информацию о недопуске к ЕНТ детей должников по налогам

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опроверг информацию о связи уплаты налогов с возможностью сдачи ЕНТ, передает Kazakhstan Today.

9 октября 2019 года в Сети стала активно распространяться информация о том, что те дети, чьи родители имеют задолженность по налогам на собственность, не будут допущены к участию в ЕНТ. Комитет государственных доходов официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба ведомства.

В комитете пояснили, что обязанность оплаты налогов на имущество, землю и транспорт закреплена в Налоговом кодексе РК. Однако в указанном документе нет норм, ограничивающих родственников (близких) должников в участии во вступительных/выпускных экзаменах, государственных программах и т.д.

Также напоминаем, что действующим Налоговым кодексом РК штрафных санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму недоимки, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства... До конца текущего года действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга, пеня будет списана автоматически", - говорится в сообщении ведомства.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам здесь

Как сообщалось ранее, Комитет государственных доходов Минфина РК опубликовал имена 100 злостных неплательщиков налогов. В общем они задолжали государству 286 019 395 тенге. Из этой суммы основной долг составил 175 354 401 тенге, 110 664 995 тенге - начисленная пеня.

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