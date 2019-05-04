Комитет по инвестициям МИД Казахстана возглавил Бахыт Батыршаев

Фото: www.inform.kz
Бахыт Батыршаев назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК", - сообщили в пресс-службе МИДа.
Батыршаев родился в 1973 году. Является выпускником Казахского национального университета имени аль-Фараби.
В системе МИД Казахстана работает с 1995 года. Являлся директором департамента Азии и Африки МИД РК, постоянным представителем Казахстана при Организации исламского сотрудничества в Джидде.
До настоящего назначения с 2013 года занимал должность посла Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия и по совместительству в Королевстве Бахрейн - постоянным представителем Казахстана при ОИС.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МИДа повысить эффективность инвестиционной политики.
Также в Казахстане создан Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций во главе с премьер-министром.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства