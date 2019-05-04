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Комитет по инвестициям МИД Казахстана возглавил Бахыт Батыршаев

03.05.2019, 14:52 10531
Комитет по инвестициям МИД Казахстана возглавил Бахыт Батыршаев
Фото: www.inform.kz
Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - Комитет по инвестициям МИД Казахстана возглавил Бахыт Батыршаев, передает Kazakhstan Today.
 

Бахыт Батыршаев назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК", - сообщили в пресс-службе МИДа.

 
Батыршаев родился в 1973 году. Является выпускником Казахского национального университета имени аль-Фараби.
 
В системе МИД Казахстана работает с 1995 года. Являлся директором департамента Азии и Африки МИД РК, постоянным представителем Казахстана при Организации исламского сотрудничества в Джидде.
 
До настоящего назначения с 2013 года занимал должность посла Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия и по совместительству в Королевстве Бахрейн - постоянным представителем Казахстана при ОИС.
 
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.
 
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МИДа повысить эффективность инвестиционной политики.
 
Также в Казахстане создан Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций во главе с премьер-министром.
 

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