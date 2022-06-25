Коммуникации подведут к 50 тысячам выделенных под ИЖС участков

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - На подведение коммуникаций к участкам под индивидуальное жилищное строительство выделено 54 млрд тенге, сообщил в ходе рабочей поездки в Костанайскую область вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках программы "Нурлы жер" в текущем году планируется реализация 375 проектов по строительству инженерно-коммунальной инфраструктуры для будущего жилья на 119 млрд тенге. Из них 180 проектов на 54 млрд тенге - проекты по подведению коммуникаций к 50 257 земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство", - сообщил вице-министр.

Он добавил, что в Костанайской области уже реализуются 12 проектов, в том числе для обеспечения коммуникациями 1252 земельных участков под ИЖС в городах", - рассказал Дауылбаев на совещании с акимами городов и районов Костанайской области.

Вице-министр подчеркнул, что обустройство стройплощадок под ИЖС планируется в городах. Подведение коммуникаций к участкам в сельской местности в данный момент не предусмотрено.

Дауылбаев также рассказал, как реализуется программа субсидирования арендного жилья, разработанная по поручению главы государства.

Для очередников, имеющих доход ниже одного прожиточного минимума на члена семьи, внедрен механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде. 18 апреля произведен запуск цифровой платформы и прием заявок на субсидирование платежей. На сегодняшний день поступило около 23 тысяч заявлений, из них одобрено 5768", - проинформировал представитель МИИР РК.

Он добавил, что претендовать на поддержку государства могут казахстанцы, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям: инвалиды I и II групп; семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; дети-сироты и многодетные семьи.