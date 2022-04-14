Кошанов: без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет ограничена

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями, до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками", - написал Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook.
Председатель мажилиса считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид.
Концепция закона следующая: если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует ее, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена. Аналогичные законы работают в Германии и Канаде. Мы должны защитить наших граждан от мошеннической деятельности финансовых пирамид", - написал Ерлан Кошанов.
Напомним, в прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших.