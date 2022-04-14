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Кошанов: без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет ограничена

13.04.2022, 20:29 20666
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня на пленарном заседании мажилисмен Юрий Ли в своем депутатском запросе поднял очень актуальную проблему касательно деятельности финансовых пирамид. Все мы стали свидетелями, до какого отчаяния могут дойти граждане, столкнувшиеся с подобными мошенниками", - написал Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook.

 
Председатель мажилиса считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид. 
 

Концепция закона следующая: если какой-то артист, блогер, вайнер или другой лидер общественного мнения понимает мошенническую сущность финпирамиды и все равно рекламирует ее, то он также должен быть привлечен к ответственности. Без широкой рекламы деятельность финансовых пирамид будет существенно ограничена. Аналогичные законы работают в Германии и Канаде. Мы должны защитить наших граждан от мошеннической деятельности финансовых пирамид", - написал Ерлан Кошанов.

 
Напомним, в прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших.
 

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Министр юстиции РК прокомментировал договор дарения акций "Казахтелекома"

14.04.2022, 13:41 321
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге СЦК прокомментировал передачу акций "Казахтелекома" в государственную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно закону о государственном имуществе, госимущество приобретается в том числе и по договорам дарения. Это форма, предусмотренная законодательно. Сделка по договору дарения оформляется в установленном законом порядке, заверяется нотариально. Все необходимые формальности соблюдены и поэтому оснований говорить о том, что она завтра может быть оспорена и по каким-то моментам расторгнута, на сегодняшний день нет и я уверен, что их не будет", - сказал Канат Мусин.

 
Ранее сообщалось, что правительством Казахстана принято постановление о некоторых вопросах акционерного общества "Казахтелеком".
 

Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества "Казахтелеком", составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства. 

 
Также ТОО "Alatau Capital Investment" по договору дарения передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций, составляющих 3,85% уставного капитала общества. 
 

Лицензирование детсадов могут вернуть после скандала с особенными детьми в Нур-Султане

14.04.2022, 13:07 1241
Лицензирование детсадов могут вернуть после скандала с особенными детьми в Нур-Султане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки Казахстана планирует ужесточить требования к детским садам и воспитателям после скандала с избиением детей с аутизмом в одном из частных детских садов в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

МОН признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повториться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям. Планируем изменить порядок проведения проверок детских садов. Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов", - цитирует вице-министра Каринову Sputnik.kz.

 
По словам вице-министра, сейчас в детском саду продолжается проверка. По окончании проверки будут приняты соответствующие меры.
 
Она добавила, что сейчас нормы по ужесточению требований к детским садам обсуждают с организациями образования и педагогами.
 
Напомним, 7 апреля в Сети появились кадры из частного детского сада, где с воспитанниками с особенностями развития сотрудники обращаются очень грубо. Стоимость посещения инклюзивного детского сада составляет 130 тысяч тенге в месяц за одного ребенка, с дополнительными занятиями - более 200 тысяч. Когда родители узнали, как там обращались с их детьми, они стали забирать их оттуда и написали заявление в полицию.
 
После громкого инцидента с избиением воспитанников в инклюзивном детском саду депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады. 

Инцидент агентству KAZAKHSTAN TODAY прокомментировали юрист Сергей Уткин и уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.
 

Назначен новый пресс-секретарь Токаева

14.04.2022, 12:11 2896
Назначен новый пресс-секретарь Токаева
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Желдибая своим пресс-секретарем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды. 

Ранее он занимал должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра РК.

Напомним, ранее пост пресс-секретаря президента РК занимал Берик Уали, который в настоящее время является председателем правления АО "Агентство "Хабар".
 

В Казахстане предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний

14.04.2022, 09:03 8891
В Казахстане предложили расширить льготы для отечественных IT-компаний
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам. На повестке заседания обсуждался вопрос поддержки и развития IT-отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и совместно с экспертным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий.
 

В частности, предлагается предоставление отсрочки от воинской службы для IT-специалистов, льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений, продление действия налоговых преференций в Astana Hub по принципу экстерриториальности до 2029 года", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Для оперативного реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес к работе в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, НАО "Правительство для граждан" и акиматов городов Нур-Султана и Алматы. В рамках деятельности рабочей группы уже налажены коммуникации с компаниями, заинтересованными в релокации в Казахстан. 
 
Кроме того, для получения актуальной информации создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах господдержки IT-отрасли.
 
Создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся ведения бизнеса.
 
Выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний. 
 
Резюмируя итоги обсуждения, глава правительства Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами.
 

Мирзагалиев освобожден от должности советника президента РК

14.04.2022, 08:50 9436
Мирзагалиев освобожден от должности советника президента РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности советника президента, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

 

Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата

14.04.2022, 08:15 9491
Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Указом предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности.
 
В частности, для ускорения реализации возложенных задач государственные органы будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.
 
На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза. Наряду с этим предусматриваются систематизация и автоматизация ведомственной отчетности; введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах; отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов; делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена; обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и др.
 
Важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеет цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления. Основным бенефициаром этой работы станут граждане. Кроме того, меры, заложенные в указе, позволят разгрузить государственных служащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ главы государства.
 

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с депутатами Европарламента

13.04.2022, 20:34 20051
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с депутатами Европарламента
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В ходе встречи стороны отметили динамично развивающееся сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Евросоюз является одним из глобальных торгово-экономических партнеров нашей страны и входит в список главных инвесторов Казахстана. Товарооборот за 2021 год составил 28,9 млрд долларов США, что на 17,9% выше по сравнению с 2020 годом. В Алматы зарегистрировано 713 совместных предприятий и 1699 компаний с участием капитала стран ЕС.
 
Глава города проинформировал членов делегации Европейского парламента о ходе работ по восстановлению экономики Алматы, дальнейших планах по социально-экономическому развитию города. 
 
Также в ходе встречи поднимались вопросы активизации взаимодействия с гражданским сообществом и неправительственными организациями (НПО), которых на сегодня в городе насчитывается более 4 тысяч (20% от общего количества по республике, в РК более 19 тысяч). 
 
В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить сотрудничество по приоритетным направлениям экономики и в сфере защиты прав и свобод человека.
 

Избран председатель общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса

13.04.2022, 19:54 21776
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Министерстве энергетики РК проведено первое заседание нового состава общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса под председательством министра энергетики РК Болата Акчулакова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее в Министерстве энергетики была создана рабочая группа по формированию состава общественного совета и проведен отбор кандидатов в новый состав, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
Состав общественного совета сформирован из 20 членов, из которых 12 представителей неправительственных организаций, 3 представителя гражданского общества и 5 членов являются представителями министерства. Выдержан паритет участников согласно закону "Об общественных советах", из которых 2/3 членов являются представителями НПО и гражданского общества. Это руководители ассоциаций нефтегазового комплекса, ученые-ядерщики, юристы и др.
 
Тем самым собрался качественно новый состав из ведущих профессионалов отрасли и представителей неотраслевых экспертов, которые посредством конструктивного мнения позволят улучшить работу министерства.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы по избранию председателя и секретаря общественного совета, а также обсуждению проектов плана работы на 2022 год и положения об общественном совете. 
 
Путем открытого голосования по результатам общего подсчета голосов председателем общественного совета был избран Болат Ауетаев (8 голосов), который является председателем объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации "Казахстанская топливная ассоциация - 1".
 
В текущем году согласно плану работ будут рассмотрены вопросы поставок газа на внутренний рынок, планы развития электроэнергетической отрасли, в том числе ВИЭ и гидропотенциал, диверсификации маршрутов транспортировки нефти, вопросы строительства АЭС, формирование розничных цен на нефтепродукты, вопросы противодействия коррупции и др.
 
Членами общественного совета рекомендовано внести изменения в положение об общественном совете в части создания комитетов при общественном совете по вопросам топливно-энергетического комплекса для решения общественно значимых вопросов отраслей Министерства энергетики.
 

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