Жертвами финансовых пирамид в прошлом году стали более 31 тысячи казахстанцев

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи казахстанцев, сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи граждан по всей стране, им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших. Как показывает практика, в последние годы деятельность преступников связана с повышенной экономической активностью, а также с тем, что население начинает проявлять интерес к инвестициям. Спрос рождает предложение", - цитирует СЦК Санжара Адилова.

Он подчеркнул, что финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как "инновационный проект", "высокоприбыльный бизнес", "уникальный", "сверхэффективный", "гарантируем доходность" и так далее.





Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами", - сказал спикер.

По его словам, активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

Он также отметил, что деятельность по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу.





В результате принятых мер по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге", - добавил Санжар Адилов.





Он подчеркнул, что одна из отличительных особенностей финпирамид состоит в том, что их многие руководители и создатели находятся за рубежом и являются гражданами иностранных государств. Поэтому МВД Казахстана работает вкупе с зарубежными коллегами.

МВД через международные каналы связи в рамках предусмотренного конвенциями порядка устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступных действий. В качестве положительного примера - уголовное дело в отношении руководства Teletrade D.J. Limited, где в рамках расследования в иностранных банках других государств (Армения, Латвия, Литва, РФ) установлено наличие банковских счетов данной компании с денежными средствами более 700 тысяч долларов США и 130 тысяч евро. Также установлены активы в виде гостиницы и 3 квартир в Турции. Дело направлено в суд, находится на рассмотрении", - сообщил полковник.

Санжар Адилов также рассказал о деятельности ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" и ТОО "Mudarabah Capital". По его словам, финансовые пирамиды позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денег преступники заключали договоры о сотрудничестве с потерпевшими, а вложенное якобы направляли для участия в государственных закупках. Вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно.

Однако, фактически ни Astex.kz, ни ACD technology не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. С целью увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры. В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские, судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба потерпевшим следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками. Это 4 земельных участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 автомобиля и 1 магазин. Наложен арест на расчетные счета компаний. Судьбу арестованного имущества решит суд", - проинформировал он.

В рамках уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц. 3 призывавших вкладывать свои деньги в указанную пирамиду блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Все 3 блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога и 1 объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом. Потерпевшей стороной, как участником процесса, ни одно решение органа уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органах прокуратуры и суде не обжаловались. В ближайшее время уголовное дело планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после которого оно будет направлено в суд", - отметил спикер.

Также он озвучил результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Gold Company LTD. По его словам, в составе преступной группы состояли граждане Казахстана и России.

Они завладели свыше 9 млрд тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тысячам граждан. Деятельность указанной финансовой пирамиды пресечена департаментом полиции Актюбинской области. В настоящее время дело рассматривается в суде", - добавил спикер.