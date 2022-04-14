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Жертвами финансовых пирамид в прошлом году стали более 31 тысячи казахстанцев

13.04.2022, 14:01 22851
Жертвами финансовых пирамид в прошлом году стали более 31 тысячи казахстанцев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи казахстанцев, сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В прошлом году жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи граждан по всей стране, им нанесен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. На сегодняшний день в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тысяч потерпевших. Как показывает практика, в последние годы деятельность преступников связана с повышенной экономической активностью, а также с тем, что население начинает проявлять интерес к инвестициям. Спрос рождает предложение", - цитирует СЦК Санжара Адилова. 

 
Он подчеркнул, что финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как "инновационный проект", "высокоприбыльный бизнес", "уникальный", "сверхэффективный", "гарантируем доходность" и так далее.

 

Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами", - сказал спикер.

 
По его словам, активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.
 
Он также отметил, что деятельность по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу.

 

В результате принятых мер по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге", - добавил Санжар Адилов.


 
Он подчеркнул, что одна из отличительных особенностей финпирамид состоит в том, что их многие руководители и создатели находятся за рубежом и являются гражданами иностранных государств. Поэтому МВД Казахстана работает вкупе с зарубежными коллегами. 
 

МВД через международные каналы связи в рамках предусмотренного конвенциями порядка устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретенного в результате совершения преступных действий. В качестве положительного примера - уголовное дело в отношении руководства Teletrade D.J. Limited, где в рамках расследования в иностранных банках других государств (Армения, Латвия, Литва, РФ) установлено наличие банковских счетов данной компании с денежными средствами более 700 тысяч долларов США и 130 тысяч евро. Также установлены активы в виде гостиницы и 3 квартир в Турции. Дело направлено в суд, находится на рассмотрении", - сообщил полковник.

 
Санжар Адилов также рассказал о деятельности ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" и ТОО "Mudarabah Capital". По его словам, финансовые пирамиды позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денег преступники заключали договоры о сотрудничестве с потерпевшими, а вложенное якобы направляли для участия в государственных закупках. Вкладчикам обещали дивиденды до 20% ежемесячно.
 

Однако, фактически ни Astex.kz, ни ACD technology не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. С целью увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры. В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские, судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба потерпевшим следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками. Это 4 земельных участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 автомобиля и 1 магазин. Наложен арест на расчетные счета компаний. Судьбу арестованного имущества решит суд", - проинформировал он.

 
В рамках уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц. 3 призывавших вкладывать свои деньги в указанную пирамиду блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
 

Все 3 блогера признаны подозреваемыми по настоящему уголовному делу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога и 1 объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Избранные меры пресечения согласованы с органами прокуратуры в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и избраны судом. Потерпевшей стороной, как участником процесса, ни одно решение органа уголовного преследования, в том числе об избрании меры пресечения, в органах прокуратуры и суде не обжаловались. В ближайшее время уголовное дело планируется передать на ознакомление участникам уголовного процесса, после которого оно будет направлено в суд", - отметил спикер.

 
Также он озвучил результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Gold Company LTD. По его словам, в составе преступной группы состояли граждане Казахстана и России.
 

Они завладели свыше 9 млрд тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тысячам граждан. Деятельность указанной финансовой пирамиды пресечена департаментом полиции Актюбинской области. В настоящее время дело рассматривается в суде", - добавил спикер.

 
Ранее сообщалось, что известных казахстанских блогеров подозревают в создании финансовой пирамиды.
 

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"Черные риелторы" убили и сожгли жителя Алматы с целью завладеть квартирой

14.04.2022, 12:09 2971
ТАЛДЫКОРАГАН. 14 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали трех "черных риелторов", жертвой которых стал 48-летний мужчина, сообщали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 марта близ села Каракемер в Енбекшиказахском районе местные жители обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. По утверждению судебно-медицинских экспертов смерть мужчины наступила от острой кровопотери вследствие ножевых ранений", - проинформировали в департаменте.

 
Полицейские установили личность убитого, им оказался 48-летний житель Алматы, числившийся с середины марта без вести пропавшим. Были задержаны трое подозреваемых, в том числе женщина.
 

Все трое являются жителями Енбекшиказахского района, старшему из них 33 и младшему 23 года. В своих показаниях подозреваемые пояснили, что совершили убийство потерпевшего с целью завладеть его квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем, чем и воспользовались подозреваемые. Его убийство было совершено на территории Алматы. Затем тело потерпевшего вывезли на арендованной машине в Енбекшиказахский район и попытались сжечь близ села Каракемер" - сообщил начальник Енбекшиказахской районной полиции Жаксылык Алтынбаев.

 
Подозреваемые помещены под стражу. 
 
Материалы уголовного расследования, предусмотренного пунктами 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство) сейчас передают в Алматы по месту совершения преступления.
 

Главный эколог Актюбинской области осужден за коррупцию

14.04.2022, 11:41 3496
АКТОБЕ. 14 АПРЕЛЯ - Бывший руководитель департамента экологии Актюбинской области признан виновным в получении взятки в значительном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подсудимый был задержан 19 декабря прошлого года Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в размере 400 тысяч тенге от предпринимателя. 
 

Данную взятку получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство", - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы. 

 
Экс-чиновнику назначен штраф в размере 12 млн тенге. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах.
 

Стала известна возможная причина конфликта с тройным убийством в Атырау

14.04.2022, 11:27 2571
Стала известна возможная причина конфликта с тройным убийством в Атырау
Фото: lada.kz
АТЫРАУ. 14 АПРЕЛЯ - Стала известна возможная причина конфликта в Атырау, в результате которого житель Мангистауской области убил трех человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подозреваемый в стрельбе житель Мангистауской области проживал в Атырау в микрорайоне Нурсая с октября прошлого года вместе с 32-летней женщиной. 

На допросе она выступала в качестве свидетеля. По ее словам, днем 15 марта она пришла вместе со своим сожителем в полицейский пункт, где им повстречался ее бывший муж с родственниками. Оказалось, что бывший муж написал в полицию заявление об избиении его сына - четвероклассника - сожителем его бывшей супруги", -  сообщает  региональное издание lada.kz со ссылкой на azh.kz.


По данным издания, "родственники бывшего мужа предложили мужчине встретиться вечером для разрешения конфликта. Вечером он позвонил сожительнице и сказал, что едет на эту встречу с пистолетом. После этого на связь он больше не выходил".

Напомним, что в Атырау 15 марта около 22.10 на конечной остановке "Авангард" произошла стрельба, погибли три человека.


 

Высокопоставленные полицейские Акмолинской области задержаны сотрудниками КНБ

14.04.2022, 11:14 4496
Высокопоставленные полицейские Акмолинской области задержаны сотрудниками КНБ
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 14 АПРЕЛЯ - В воскресенье, 10 апреля 2022 года, в Кокшетау Комитетом национальной безопасности совместно с подразделением собственной безопасности полиции задержаны начальник управления и старший оперуполномоченный ДП Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данные лица подозреваются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. В ходе процессуальных мероприятий изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

 
Задержанные помещены под стражу.
 
Проводится досудебное расследование по статьям УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение власти или должностных полномочий".
 

В Актюбинской области школьник, угрожая подростку, оформил на него кредит

13.04.2022, 19:50 18171
АКТОБЕ. 13 АПРЕЛЯ - 4 апреля в отдел полиции обратились родители 17-летнего студента колледжа с заявлением о факте грабежа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам родителей потерпевшего, малознакомый парень путем угрозы оформил онлайн кредит на их сына в 330 тысяч тенге на покупку мобильного телефона, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ученика 11-го класса одной из школ города. Подозреваемый дал признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 191, часть 2, УК РК "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
 

Полицейские выявили более 100 схронов и тайников с оружием

13.04.2022, 18:54 18816
Полицейские выявили более 100 схронов и тайников с оружием
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Министерством внутренних дел в ходе проведенных специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий на территории Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей задержано и привлекается к уголовной ответственности более 1000 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В том числе к ответственности привлекаются сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4 - 7 января, сообщает Polisia.kz
 
По результатам оперативных мероприятий обнаружено 103 схрона оружия и боеприпасов. В ходе проведенных обысков изъято 1363 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 137 автоматов, один ручной пулемет Калашникова, 420 пистолетов, 150 нарезных карабинов, 455 гладкоствольных ружей, 12 ружей нелетального действия "Форт-500", 188 единиц иного вида оружия, а также 279 гранат и 35 470 боеприпасов различного калибра. 
 
Кроме того, осуществляется комплекс мероприятий по установлению мародеров, занимавшихся хищениями в период массовых беспорядков. В результате принятых мер установлено 768 подозреваемых. 
 
У задержанных изъяты денежные средства в размере 16 миллионов тенге и 5819 единиц похищенного имущества. Среди изъятого: 12 автомашин, 796 сотовых телефонов, 665 единиц бытовой техники, 376 ювелирных изделий, 943 единицы одежды, 615 единиц косметических средств и более 2,5 тысячи единиц различных товарно-материальных ценностей. 
 
Дальнейшие поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
 
 

В работе рынка "Алтын Орда" нашли нарушения на 1,1 млрд тенге

13.04.2022, 17:32 19836
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Казахстане проверяют работу торговых рынков, в том числе завершается проверка "Алтын Орды", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе брифинга заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков сообщил, что на текущий момент проверяют 114 рынков. Что касается "Алтын Орды", то по нему проверка завершается.
 

По результатам контроля выявлено много нарушений, в том числе налогового законодательства, где сумма доначисления взысканий уже превысила 1,1 млрд тенге. Много фактов занижения налогооблагаемой базы, отсутствуют кассовые аппараты и так далее. Также нарушаются фитосанитарные, ветеринарные нормы. Поэтому по завершении всех проверок это станет основой для внесения изменений в закон о регулировании торговой деятельности, чтобы упорядочить весь процесс торговли", - сказал Айдар Абилдабеков.

 
Он отметил, что собственников рынков планируют наделить персональной ответственностью за организацию торговли.
 
Напомним, 8 февраля президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил руководству Алматы навести порядок в сфере торговли, и в частности на рынке "Алтын Орда".
 

Жительница Лисаковска убита в собственной квартире

13.04.2022, 10:40 23311
ЛИСАКОВСК. 13 АПРЕЛЯ - В пятницу, 8 апреля, женщина обнаружила тело своей 56-летней знакомой, к которой пришла в гости в Лисаковске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

 
Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления, информирует региональное издание "Костанайские новости".
 
Другие сведения в интересах следствия не разглашаются.
 

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