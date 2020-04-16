Костанайский производитель сельхозтехники "Агромашхолдинг KZ" начал поставку тракторов для дезинфекции улиц

Костанай. 15 апреля. Kazakhstan Today - Костанайский производитель сельскохозяйственной техники "Агромашхолдинг KZ" начал поставку тракторов, оснащенных оборудованием для дезинфекции и стерилизации улиц, передает Kazakhstan Today.

В условиях чрезвычайного положения производство "Агромашхолдинг KZ" продолжает работать в прежнем режиме, более того - компания своевременно отреагировала на ситуацию и выпустила трактора со специальной надстройкой - дезинфекционный опрыскиватель.

Первая партия модифицированной модели "Lovol-604" передана в костанайскую компанию "АБЗ плюс", где будет использована в целях дезинфекции городских территорий.

В связи со сложившейся в мире ситуацией по распространению коронавируса в Казахстане объявлено чрезвычайное положение. Руководство Костанайской области в рамках проводимых мероприятий по недопущению распространения пандемии проводит санитарную очистку города. Для эффективности проводимых мер было принято решение приобрести дополнительно две единицы дезинфекционных тракторов, которые будут проводить химическую обработку проезжей части и тротуаров", - прокомментировал директор "АБЗ плюс" Николай Лобанов.

Трактор "Lovol" агрегатируется разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием, может эффективно использоваться в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве и других отраслях.

Одна из важных особенностей данного трактора - кабина третьего поколения с европейским дизайном, оснащенная отопителем и кондиционером. Трактор оборудован гидронасосом и двигателем с увеличенными запасами мощности.

Напомним, что линейка тракторов "Lovol" от 35 до 130 л.с. производится в Костанае с прошлого года. Приобрести трактора отечественного производителя "Агромашхолдинг KZ" можно через АО "БРК-лизинг", АО "КазАгроФинанс" и АО "Аграрная кредитная корпорация".

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