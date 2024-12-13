Криминалистическое управление появится в структуре Антикора

Во время визита в село Ескельды би президент подарил дому культуры музыкальное оборудование и картину

Фото: Акорда

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Талдыкорган. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках поездки в область Жетысу ознакомился с социальными объектами Каратальского района, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках поездки в область Жетысу ознакомился с социальными объектами Каратальского района, сообщает Акорда





Акорда





В селе Ескельды би он осмотрел дом культуры на 150 мест и спортивный комплекс, введенные в эксплуатацию в этом году, в частности посетил библиотеку и познакомился с творчеством местных ансамблей.





Акорда Акорда Акорда





Во время визита глава государства подарил дому культуры музыкальное оборудование и картину художника А.Баяндина.





В этом году в отдаленных селах региона пять домов культуры были капитально отремонтированы, восемь клубов построены заново. Кроме того, в целях развития массового спорта в населенных пунктах открыто 15 малых спортивных объектов. Один из них возведен в селе Ескельды би. Для местных жителей распахнули двери секции тогызкумалака, шахмат, шашек, бокса, борьбы, волейбола и баскетбола", - сообщает Акорда.





Акорда





Также глава государства посетил среднюю школу имени Кемеля Токаева, расположенную в Уштобе, где ознакомился с открытым в 1997 году музеем Кемеля Токаева, в котором представлены его личные вещи, фотографии, документы и книги.









Акорда





Президенту продемонстрировали интеллектуальную игру, посвященную жизни и творчеству писателя, небольшую постановку по мотивам его повестей, а также рассказали о результатах деятельности благотворительного фонда имени Кемеля Токаева, который был учрежден 15 лет назад.





Дополнено 13.12.2024, 14.00





В Уштобе президент осмотрел здание отдела по делам обороны Каратальского района. Министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал Токаеву о проекте Smart-военный комиссариат. В соответствии с новой инициативой граждане автоматически ставятся на воинский учет.





По словам министра, ежегодно более 160 тысяч 17-летних молодых людей ставятся на автоматический воинский учет. Профильное министерство также разработало информационную систему мобилизационных ресурсов. Цифровая трансформация охватывает всех мужчин Казахстана в возрасте от 16 до 60 лет. Ранее, когда воинский учет велся в бумажном виде, на учете состояло 2,5 миллиона граждан, а после оцифровки их стало 6,8 миллиона.





Кроме того, солдаты, имеющие образование в IT-сфере, в контексте реализации принципов "слышащего государства" создали информационную службу Armiakz. Данный проект разработан с помощью искусственного интеллекта для организации воспитательной и идеологической работы. У сервиса есть мобильная версия, которая полезна для обратной связи с родителями.





Касым-Жомарт Токаев побеседовал с призывниками и пожелал им успехов на воинской службе.



