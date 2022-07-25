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Лидеры Казахстана и Узбекистана провели телефонный разговор

24.07.2022, 14:33 7071
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана", - сообщает Акорда.

 
Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.
 
Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.
 

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Токаев совершил малый хадж в Мекке

25.07.2022, 08:54 586
Токаев совершил малый хадж в Мекке
Фото: ТРК президента
МЕККА. 25 ИЮЛЯ - 24 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама - городе Мекке, сообщила пресс-служба президента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент был удостоен особой чести - он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана", - говорится в сообщении.

 

Президент Казахстана и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры

24.07.2022, 10:24 10496
Фото: Акорда
ДЖИДДА. 24 ИЮЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Касым-Жомарта Токаева, визит имеет для него особое значение, поскольку он впервые посещает Саудовскую Аравию в качестве главы государства.
 
Как подчеркнул президент, Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана.
 

Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Сейчас казахско-саудовские отношения находятся на высоком уровне. Однако мы хотим придать новый импульс сотрудничеству. Это решение отвечает общим интересам наших стран. Уверен, что наши взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь", - отметил Токаев.

 
В ходе переговоров стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.
 
Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений между нашими странами, при этом отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом направлении. Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится деловому совету, объединяющему бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии.
 
Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита инвестиционного круглого стола примут участие крупнейшие компании королевства.
 
Он отметил, что в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
 

В частности, Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Лидер Казахстана пригласил наследного принца посетить Казахстан с ответным государственным визитом.
 
Мухаммед бен Салман сообщил о том, что с радостью принимает приглашение и готов посетить Казахстан с целью обсуждения конкретных результатов реализации достигнутых договоренностей.
 

Вносятся изменения в правила обеспечения служебным жильем военнослужащих и выплаты денежной компенсации

23.07.2022, 16:19 18146
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Министерство обороны РК подготовило проект постановления правительства "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 49 "Об утверждении Правил обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат" и в постановление правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 50 "Об утверждении Правил осуществления денежной компенсации", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект разработан в реализацию закона РК от 15 апреля 2022 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих".
 
Законом предусмотрен ряд поправок в части признания военнослужащего нуждающимся в жилище и получения жилищных выплат.
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 5 августа текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14162503.
 

Назначен посол Казахстана во Франции

23.07.2022, 10:34 21636
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан во Французской Республике назначена Арыстанкулова Гульсара Мереевна, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства Галиев Жан Сержанович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан во Французской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Монако, постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Глава Нацбанка отчитался перед президентом

22.07.2022, 18:02 31371
Глава Нацбанка отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации НБ денежно-кредитной политики за январь-июнь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель Национального банка доложил о прогнозе инфляции, мерах, направленных на стабилизацию потребительских цен, а также о текущем состоянии международных резервов страны, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам встречи глава государства поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и повысить эффективность денежно-кредитной политики.
 

В РК уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм госслужащих

22.07.2022, 17:30 32021
В РК уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм госслужащих
Фото: АДГС
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Агентстве по делам государственной службы под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания определены основные приоритеты работы по дебюрократизации государственного аппарата и повышению качества оказания государственных услуг населению, сообщает пресс-служба АДГС РК.
 

Указом главы государства на агентство возложены новые функции - проведение мониторинга и анализа по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением внутренних административных процедур государственных органов. Данная работа будет проведена в сферах здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения с учетом специально разработанной методики. Результаты аналитической работы будут внесены в администрацию президента до 20 января 2023 года", - отметил председатель агентства.

 
Последними поправками в закон "О государственных услугах" введено новое понятие "общественно значимая услуга", которая будет осуществляться на непрерывной основе и направлена на удовлетворение законных интересов общества.
 
Теперь, помимо оценки качества оказания государственных услуг, агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать общественно значимые услуги и выносить рекомендации по улучшению качества их предоставления.
 
Сначала года организовано более 5 тысяч разъяснительных работ. В местах оказания госуслуг размещено около 50 тысяч разъяснительных плакатов и информационных баннеров. В результате защищены и восстановлены права 111 получателей услуг, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года (91), а по сравнению с 2020 годом - на 42% (64).
 
Кроме того, в значимый вопрос повестки дня - соблюдение норм этики, защита прав и законных интересов государственных служащих.
 
Как отметил в ходе заседания Дархан Жазыкбаев, "общество требует от государственных служащих наряду с их профессионализмом этичности, открытости, честности, нравственности и высокой культуры".
 
Для решения новых вызовов в системе государственной службы был принят Этический кодекс в новой редакции. В нем определены этические принципы государственной службы, такие как добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.
 

Предусмотрены приоритетные требования по формированию "клиентоориентированного" государственного аппарата и соблюдению принципов прозрачности в предоставлении государственных услуг", - сказал председатель агентства.

 
На заседании были озвучены результаты работы советов по этике: проведено 82 заседания, на которых рассмотрено всего 542 вопроса. В том числе: дисциплинарные дела - 189, вопросы профилактической направленности - 321, или около 60%. Таким образом, в деятельности советов по этике акценты смещены на профилактику нарушений этических норм и защиту законных интересов государственных служащих.
 
Благодаря этой работе с каждым годом уменьшается количество наказанных за нарушение этических норм. В частности, за последние два года их количество сократилось почти в 2 раза.
 
Советами по этике внесено 2393 рекомендации и исполнено 96%. В результате проведенной работы восстановлены права 1323 граждан. На основании рекомендаций советов по этике были отменены наложенные дисциплинарные взыскания на 32 государственных служащих, 63 дисциплинарных дела прекращены.
 
В результате работы по недопущению систематических нарушении рабочего времени 1047 служащим предоставлены дополнительные часы отдыха. Работникам, незаконно привлеченным к сверхурочной работе, взыскана денежная компенсация в размере более 38 млн тенге.
 

АДГС: госслужащие, получившие неудовлетворительные оценки, будут понижены

22.07.2022, 17:20 32506
АДГС: госслужащие, получившие неудовлетворительные оценки, будут понижены
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Агентстве по делам государственной службы под председательством Дархана Жазыкбаева состоялось заседание по итогам деятельности за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании обсуждены итоги работы по всем направлениям деятельности агентства, определены задачи на перспективу, сообщает пресс-служба АДГС РК.
 

Агентством проведена работа по реализации стратегических задач, обозначенных главой государства на заседании мажилиса 11 января. Приоритетом в работе агентства остается работа по дальнейшей профессионализации государственного аппарата. Продолжается работа по совершенствованию системы отбора и упрощению порядка "выхода" с государственной службы. Важной задачей является формирование прозрачной, а главное - справедливой системы отбора и продвижения кадров на государственной службе, основанной на принципах меритократии", - сказал председатель Агентства Дархан Жазыкбаев.

 
Рассматриваются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и текстовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и прохождение профильного тестирования. При этом прозрачность и клиентоориентированность процесса отбора будет обеспечиваться путем полной цифровизации конкурсных процедур.
 
Предусматриваются меры по упрощению порядка при поступлении на некоторые должности государственной службы, а также "выхода" с государственной службы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.
 
В рамках совершенствования института оценки разработаны новые подходы по его реализации, одним из которых является оценка компетенций по методу 360 (посредством анкетирования).
 
В целом новые подходы оценки предусматривают максимальное их упрощение и полную автоматизацию. Для различных субъектов оценки (руководителей и исполнителей) будут применяться дифференцированные подходы к оценке.
 
Планируется оценка государственных служащих на ежеквартальной основе, результаты которой будут использованы при их карьерном продвижении по принципу меритократии. Так, предполагается повышение прямым назначением в должности служащих, получивших 4 квартала подряд высокую оценку. При этом служащие, получившие 2 квартала подряд неудовлетворительную оценку, будут понижены в должности, при этом в случае отсутствия вакантной должности они будут подлежать увольнению.
 
Одним из важных инструментов профессионализации, а также предупреждения коррупционных нарушений является своевременная ротация государственных служащих. Расширяется перечень лиц, к которым будет применяться обязательная ротация. В число подлежащих ротации будут включены должности группы категорий "А" и "Б".
 

В Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин

21.07.2022, 19:48 51751
В Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - 20 июля в ряде электронных СМИ появились публикации с броскими заголовками: "168 бронемашин "Арлан" более чем за Т82 млрд закупят для казахстанской армии", "Бронированную технику на 82 млрд тенге поставят в Казахстан в 2023 году", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство обороны заявляет о грубом искажении фактических данных. В публикациях приводится ответ министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова на депутатский запрос. В нем речь идет о приобретении бронированных колесных машин "Арлан" 4х4 у ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" в период с 2016 по 2023 год. И сумма в размере Т82 млрд отражает объем закупа за эти восемь лет", - сообщили в пресс-службе Минобороны. 

 
В ведомстве подчеркнули, что вопреки официальным данным на главных страницах сайтов стала тиражироваться информация с употреблением глаголов в будущем времени: "закупят", "поставят" и с указанием неверной в этом контексте суммы. В ущерб журналистским принципам достоверности, объективности и беспристрастности фейк получил широкое распространение.
 

В СМИ тема закупа вооружения и военной техники для нужд обороны возникает на протяжении нескольких лет. В эфире, печатных СМИ и социальных сетях звучат обвинения в адрес Министерства обороны по поводу необоснованного предпочтения отечественному ОПК вооружения и военной техники зарубежных производителей", - добавили в пресс-службе МО РК.

 
В министерстве подчеркнули, что провокационные вбросы, создающие негативный фон вокруг Минобороны, продиктованы исключительно коммерческими интересами предприятий оборонно-промышленного комплекса. В них в основном фигурирует производитель бронированных колесных машин ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". 
 

Бронированные колесные машины "Арлан" в квалификации Stаnag не уступают по степени защиты зарубежным аналогам, имеют хорошие скоростные и эргономические показатели. Они применимы преимущественно в городских условиях и в районах с твердым дорожным покрытием. Их жизненный цикл требует регулярного сопровождения заводом-изготовителем. По нашим сведениям, БКМ "Арлан" не получила распространения на внешнем рынке", - сообщили в оборонном ведомстве. 

 
По информации МО РК, в ходе ее эксплуатации проявились и другие недостатки: неустойчивость, повышенный расход топлива, несовершенная конструкция системы охлаждения, слабые маскировочные свойства, проблемы с рулевой тягой, которые выявились при преодолении траншей, оврагов и водных препятствий. Войсковые испытания другого образца военной продукции ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" - БКМ 8х8 "Барыс" также показали ряд конструктивных недостатков по ходовой части, боевому модулю и в программном обеспечении. После замечаний экспертов Минобороны производитель должен был их устранить. 
 

Приобретение вооружения и военной техники для нужд обороны - один из государственных приоритетов. Поэтому вопрос оснащенности Вооруженных сил рассматривается, во-первых, коллегиально, во-вторых, исходя из нужд ведомства. Исполнителя определяет уполномоченный орган - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. С учетом геополитической обстановки в мире и регионе Министерство обороны развивает сотрудничество с более чем сорока странами. Список наших партнеров постоянно расширяется", - сообщили в Минобороны.

 
Оборонное ведомство на постоянной основе проводит сравнительный анализ технических характеристик и огневых возможностей вооружения и военной техники. Опираясь на эти данные, специалисты формируют заявки на приобретение приемлемых для наших условий образцов ВВТ, необходимых для обеспечения обороноспособности государства.
 

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