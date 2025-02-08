Лица с инвалидностью могут воспользоваться услугами инватакси через агрегаторы

С начала 2025 года в Астане и Алматы данную услугу получили 29,4 тыс. раз

Рассказать друзьям

Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году продолжается реализация пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями в Астане и Алматы. В дальнейшем планируется масштабирование на другие регионы страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





По данным ведомства, с начала 2025 года в Астане и Алматы данную услугу получили 29,4 тыс. раз.





Напомним, по итогам 2024 года лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 207,2 тыс. раз.





Как сообщалось ранее, Минтруда и соцзащиты населения совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость оказания, так как по действующим нормам есть ряд условий. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка транспортных средств для предоставления услуг инватакси и т.д.





Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.





Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс.





В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение "Яндекс Go". Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь водители получают специальные инструкции - например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из нее.