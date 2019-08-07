Мамин доложил президенту о ходе восстановительных работ в Арыси

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства доложил президенту о ходе восстановительных работ в городе Арыси и строительстве объектов инфраструктуры в Туркестане. Кроме того, Мамин рассказал о текущих показателях по привлечению иностранных инвестиций, развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, подготовке к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в городе Кокшетау в 2020 году, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент поручил обеспечить эффективную реализацию поручений, данных им в ходе расширенного заседания правительства, а также своевременное и качественное выполнение всех восстановительных работ в Арыси .

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Аскару Мамину ряд конкретных поручений по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

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