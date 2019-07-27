Появился фильм о первых минутах взрыва в Арыси (ВИДЕО)

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - В социальных сетях появился фильм о первых минутах взрыва в Арыси, передает Kazakhstan Today.

Прошел месяц со дня происшествия в Арыси. Событие, которое сплотило все общество, показало, насколько оно оказалось зрелым и способным объединиться, не оставаться в стороне от общей беды.

"Сюжет фильма раскрывает моменты, пережитые в первые минуты взрыва на складах боеприпасов города Арыси. Жители города делятся своими волнениями, как они спасались и о чем думали во время эвакуации. Военные пожарные рассказывают, как боролись с пожаром и как искали своих родственников", - рассказали в Министерстве обороны РК.









Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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