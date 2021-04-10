Мамин провел переговоры с главой "Роскосмоса"

БАЙКОНЫР. 9 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием Байконыра, а также реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главе правительства доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, развитию туристической инфраструктуры, а также созданию СЭЗ "Байконур", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и его стыковкой с Международной космической станцией глава правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере.

Премьер-министр принял участие в пленарном заседании конференции, посвященной 60-летию первого полета человека в космос, где зачитал приветственное обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева к участникам мероприятия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства