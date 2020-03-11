Мамин провел заседание Республиканского штаба оперативного реагирования

Участники заседания обсудили ситуацию на энергетическом рынке в условиях изменения мировой конъюнктуры, меры по контролю над ценообразованием на социально-значимые продукты питания и другие актуальные вопросы обеспечения социально- экономической стабильности в стране", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Рассмотрены предложения для внесения в Антикризисный план действий и специальный план по поддержке занятости населения. Обсуждены меры по нивелированию рисков от внешнеэкономических вызовов и складывающейся ситуации на внешних рынках.
Как сообщалось ранее, Мамин поручил "Самрук-Казына" и нацхолдингам согласовывать операции на валютном рынке.
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