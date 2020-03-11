Мамин провел заседание Республиканского штаба оперативного реагирования

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено первое заседание Республиканского штаба оперативного реагирования, созданного по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева , передает Kazakhstan Today.

Участники заседания обсудили ситуацию на энергетическом рынке в условиях изменения мировой конъюнктуры, меры по контролю над ценообразованием на социально-значимые продукты питания и другие актуальные вопросы обеспечения социально- экономической стабильности в стране", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Рассмотрены предложения для внесения в Антикризисный план действий и специальный план по поддержке занятости населения. Обсуждены меры по нивелированию рисков от внешнеэкономических вызовов и складывающейся ситуации на внешних рынках.





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