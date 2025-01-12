Манипуляции не подтверждаются фактами - данные США об урожае этого года в Казахстане опроверг Минсельхоз
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заявления о расхождении данных USDA и Министерства сельского хозяйства РК по урожайности зерна в Казахстане на 8 млн тонн не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.
18 млн тонн, которые собрал Казахстан, по данным подразделения Министерства сельского хозяйства США (USDA), это данные по урожаю пшеницы, а 26,7 млн тонн, по данным МСХ РК, - это данные по урожаю зерновых и зернобобовых культур (ячмень, овес, горох, чечевица и др.), включая пшеницу. Необходимо отметить, что в своих официальных сообщениях МСХ РК постоянно раскрывало данные о том, что в общий вал урожая 2024 года входят зерновые и зернобобовые культуры, для которых совместное упоминание в сельхозстатистике - нормальная практика", - пояснили в МСХ.
Там уточнили, что зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 16,7 млн га. При средней урожайности 16,1 центнера с гектара намолочено 26,7 млн тонн в первоначальном весе.
Вместе с тем, согласно статистической форме "О сборе урожая сельскохозяйственных культур", данные представляются сельхозтоваропроизводителями 1 раз в год по месту своего нахождения в органы статистики. Итоговые данные будут опубликованы на сайте Бюро национальной статистики РК в начале февраля. При этом данные в первоначальном весе могут отличаться от итоговых данных в среднем с учетом рефакции", - рассказали в ведомстве.
Там также пояснили, что аргументы к тезису о завышенных данных по урожаю 2024 года включают снижение урожайности вследствие паводков.
Хотя в зону затоплений попали незначительные площади сельхозземель, ущерб от затоплений комиссия подтвердила на 3,8 тыс. га. Кроме того, большинство почв быстро впитывают влагу, а ее достаточный объем способствует высокому урожаю. Другие аргументы, такие как нехватка удобрений и сельхозтехники, также несостоятельны. Благодаря оказываемой господдержке наблюдается положительная динамика по внесению минеральных удобрений. За 5 лет объемы внесения удобрений выросли в 2,2 раза, с 600 тыс. тонн в 2020 году до 1,2 млн тонн в 2024 году (объемы субсидий за этот период выросли в 1,7 раза, с 27,3 до 46,4 млрд тенге). Так же и с темпами обновления техники: по итогам 2024 года отрасль достигла 5,5% уровня обновления парка, что на 1 процентный пункт выше, чем годом ранее. В 2024 году запущена масштабная программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства на сумму 120 млрд тенге со ставкой вознаграждения 5% годовых и сроком на 7 лет. В 2024 году фермеры приобрели 22 тыс. единиц техники, что на 12% выше, чем в 2023 году", - рассказали в Минсельхозе.
В ведомстве настоятельно попросили доверять официальным материалам и внимательно относиться к выбору источников информации и авторов.
По данным ведомства на декабрь прошлого года, в Казахстане намолочено 26,7 млн тонн зерновых. В правительстве урожай назвали рекордным. С сентября по 25 декабря 2024 года, по данным МСХ, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.