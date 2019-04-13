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Марат Тажин возглавил Нацкомиссию по реализации программы "Рухани жангыру"

12.04.2019, 14:49 5752
Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева государственный секретарь РК Марат Тажин возглавил Национальную комиссию по реализации программы модернизации общественного сознания "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня в Акорде состоялось заседание комиссии, на котором были подведены итоги реализации программы "Рухани жангыру" и статьи Елбасы "Семь граней Великой степи". 
 
По словам Тажина, за прошедшие два года была проведена большая работа, главной целью которой является модернизация общественного и исторического сознания. 
 

В частности, утвержден казахский алфавит на основе латинской графики. В рамках проекта "Туган жер" на средства меценатов построены 27 школ, 115 детских садов, 479 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, впервые в отечественной истории переведены с иностранных языков на казахский язык и уже изданы 48 лучших мировых трудов по экономике, социологии, политологии, психологии, философии, антропологии и другим отраслям науки. В 2019-2020 годах фонд гуманитарных знаний страны пополнят еще 30 книг. Также подготовлены к изданию и в текущем году выйдут в свет на шести языках ООН (английский, французский, испанский, арабский, китайский, русский) Антологии прозы и поэзии современных казахстанских писателей и поэтов", - сказал госсекретарь.

 
На заседании также обсуждены планы осуществления новых проектов. 
 

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