Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем руководителя администрации президента РК, передает Kazakhstan Today.

Назначить Ашимбаева Маулена Сагатханулы первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Также указом президента Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.

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