Мажилис назначил двух членов Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан Юлия Энгель и Рустем Нурпеисов назначены на должности членов Счетного комитета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания палаты парламента спикер мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил, что на сегодняшний день истек срок полномочия двух членов счетного комитета.

В соответствии со статьями 57 и 58 Конституции каждая из палат парламента назначает трех членов Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета и кандидатуры предлагаются председателем палаты", - озвучил Нигматулин.

На вакантные должности были предложены кандидатуры Рустема Нурпеисова и Юлии Энгель, которые были одобрены депутатами.

Нигматулин рассказал, что Рустем Нурпеисов около 20 лет работает в системе Счетного комитета, имеет большой опыт в сфере проведения госаудита, квалифицированный специалист. Юлия Энгель много лет работает в аппарате Счетного комитета, хорошо знает финансовую сферу, в том числе активно участвует в предварительном рассмотрении республиканского бюджета, подготовке заключения по исполнению.





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