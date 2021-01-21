Мажилис одобрил поправки в закон о международных договорах

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - На пленарном заседании после обсуждения депутаты мажилиса одобрили законодательные поправки в закон "О международных договорах Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы мажилиса парламента РК, основные нормы законопроекта направлены на принятие нашей страной ответных мер (контрмер) в виде приостановления выполнения или прекращения действия международных договоров в случае нарушения другими государствами и международными организациями своих обязательств, взятых при заключении данных международных договоров.

Кроме того, регламентируется порядок внесения предложений о приостановлении выполнения или прекращения действия международных договоров. Предусматривается опубликование информации о приостановлении выполнения или прекращения действия международных договоров на сайте Министерства иностранных дел Республики Казахстан", - пояснили в ведомстве.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, в том числе по опубликованию на интернет-ресурсе Министерства иностранных дел информации о вступивших в силу, а также временно применяемых международных договорах.





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