20.11.2024, 12:22 56061

Мажилис ратифицировал договор об учреждении Международной организации по русскому языку

Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект о ратификации договор об учреждении Международной организации по русскому языку, передает корреспондент агентства.

Хотелось бы отметить, что русский язык наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским имеет статус официального языка ООН. Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, в том числе через поддержание и продвижение русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации", - сказала депутат Айгуль Куспан.


Она отметила, что международная организация по русскому языку станет межправительственной организацией, обладающей международной правосубъектностью.
 
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Теги:русский языкДоговор

новости по теме

21.11.2024, 13:44 1811

В Казахстане не будут создавать Единый социальный фонд - Минтруда

Учитывая разнородность экономической природы отчислений, рабочая группа решила не объединять различные фонды
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Создание Единого социального фонда признано нецелесообразным, заявила на заседании сената министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, отвечая на вопрос сенатора Айнур Аргынбековой.

Депутат напомнила о поручении президента ввести единый социальный платеж и консолидировать внебюджетную систему социального обеспечения путем создания единого социального фонда и спросила, когда оно будет исполнено, а также приведет ли это к оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета на социальные нужды.

Министр ответила, что после поручения президента была создана рабочая группа, в которую вошли все представители заинтересованных госорганов, Нацбанка, Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен" и представители страховых компаний. В результате было принято решение о нецелесообразности создания Единого социального фонда.

Учитывая разнородность экономической природы отчислений, не стоит эти фонды сегодня объединять. Это будет, наверное, нецелесообразным. Поэтому данное решение было принято к сведению и поручение снято с исполнения", - прокомментировала Жакупова.


Напомним, сегодня спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что активы фондов медицинского и социального страхования, а также пенсионного фонда превышают всю расходную часть бюджета страны и составляют более 25 трлн тенге. По мнению спикера, следует установить контроль над использованием этих средств.
 
21.11.2024, 12:59 2591

Сенаторы вернули в мажилис закон о трехлетнем бюджете

Депутаты верхней палаты поддержали увеличение расходов в 2025 году на сумму 60 млрд тенге
Сенаторы вернули в мажилис закон о трехлетнем бюджете
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по финансам и бюджету сената вернул в мажилис закон "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы", сообщили в пресс-службе верхней палаты.

В ходе обсуждения закона с учетом предложений комитетов и депутатов сената поддержано увеличение расходов в 2025 году на сумму 60 млрд. тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства", - говорится в итоговом заключении.


Дополнительное финансирование пойдет на решение проблем регионов: транспорт, водоснабжение, газификацию и инфраструктуру.

Предусмотрены расходы по следующим основным направлениям:

  • на водоснабжение и водоотведение на общую сумму 137 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 110 млрд тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99,6%, в селах до 98%;
  • на развитие газотранспортной системы на общую сумму 93 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 66 млрд тенге, что позволит достигнуть уровня газификации до 62%;
  • на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму 82 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 70 млрд тенге;
  • на развитие инженерной инфраструктуры на общую сумму 234 млрд тенге, в том числе на 2025 год - 168 млрд тенге;
  • на развитие транспортной инфраструктуры на общую сумму 1,7 трлн тенге, в том числе на 2025 год - 1,1 трлн тенге.

Кроме того, сенаторы предложили выделить допсредства для запуска нового корпуса Национального научного онкологического центра(ННОЦ), берегоукрепительных работ на реке Жайык, строительства насосной станции в Астане и на другие важные региональные проекты.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется:

  • в 2025 году - в сумме 25 750 млрд тенге;
  • в 2026 году - в сумме 23 168 млрд тенге;
  • в 2027 году - в сумме 24 566 млрд тенге.

С этими и другими поправками проект трехлетнего Республиканского бюджета возращен в Мажилис.

Ранее сенаторы одобрили закон о ежегодном изъятии 2 трлн тенге из Нацфонда.
 
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Теги:БюджетМажилисСенатЗаконВозврат
21.11.2024, 11:05 7651

Назначен новый глава Аксу

Глава Павлодарской области представил нового акима
Назначен новый глава Аксу
Фото: gov.kz/Валерия Бугаева
Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Болатбек Шарипов назначен новым акимом города Аксу в Павлодарской области, сообщает пресс-служба акимата региона.

Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента РК и Аксуским городским маслихатом на должность акима города Аксу назначен Болатбек Шарипов", - говорится в сообщении.


Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.

Глава региона Асаин Байханов на заседании актива Аксу поручил новому акиму в первую очередь проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.

Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по улице Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете, в Аксу есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, ледовая арена в городе Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию", - заявил Асаин Байханов.


Также Болатбеку Шарипову вверены обеспечение 6-7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.

Ранее был назначен новый аким Кокшетау.
 
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Теги:АкимНазначениеАксу
21.11.2024, 10:33 8911

В двух городах Казахстана запустили систему видеомониторинга с технологией ИИ по распознаванию лиц

В двух городах Казахстана запустили систему видеомониторинга с технологией ИИ по распознаванию лиц
Фото: Depositphotos
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная система видеомониторинга запущена в Алматы и Астане. Инновационный проект разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает служба центральных коммуникаций (СЦК).

Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также "компьютерное зрение" позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт", - говорится в сообщении.


Отмечается, что под пристальным вниманием "умных" камер находятся такие объекты, как: ЖД вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.

С помощью системы во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших.

При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц.

Внедряемые технологии - новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции, адаптируя лучшие практики. В дальнейшем планируется расширение видеомониторинга с увеличением количества камер. Это будет происходить поэтапно", - отметили в СЦК.


На сегодняшний день в Казахстане имеется 1 миллион 359 тысяч видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.
 
20.11.2024, 12:31 55211

Запрет на вывоз некоторых видов рыбы продлят в Казахстане

На сегодня загруженность рыбоперерабатывающих предприятий составляет всего 40% из-за нехватки сырья
Запрет на вывоз некоторых видов рыбы продлят в Казахстане
Фото: Минэкологии РК
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства продлит запрет на вывоз некоторых видов непереработанной рыбы из Казахстана.

Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря 2024 года.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза непереработанной рыбы: прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака) сроком на 6 месяцев", - говорится в документе.


Анализ деятельности рыбоперерабатывающих предприятий выявил недостаточность сырья, в то время как более половины экспорта составляет мороженная непереработанная рыба. На сегодня общая мощность данных предприятий более 100 тысяч тонн в год, однако их загруженность составляет 40%", - пояснили в Минсельхозе.


30 марта прошлого года Минэкологии ввело запрет на экспорт судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев. Данный запрет действовал в период с 15 апреля по 15 октября 2023 года. Аналогичный запрет на экспорт был введен в этом году и действовал с 5 февраля по 5 августа.

Когда ограничения перестали действовать, ведомство провело анализ их экономической эффективности и приняло решение продлить запрет на вывоз судака и сома в непереработанном виде.

Введение ограничения на экспорт непереработанной рыбы будет способствовать сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов, а также росту производства рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что повысит рентабельность за счет более эффективного использования сырья", - полагают в Минсельхозе.

 
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Теги:РыбаРКзапретвывозМинсельхоз
20.11.2024, 12:10 54326

В Казахстане авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса

Проект закона находится на рассмотрении в мажилисе
В Казахстане авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" прорабатывается поправка, согласно которой авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Прорабатывается поправка, предусматривающая внесение изменений в статью 567 Кодекса в части расширения понятия ответственности авиаперевозчиков за изменение статуса рейса. В новой редакции предусмотрена ответственность за любое изменение статуса рейса", - заявил Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос.


Как подчеркнул глава правительства, данная мера позволит ужесточить ответственность авиаперевозчиков за задержку рейсов.

Вышеуказанный проект закона в настоящее время находится на рассмотрении в мажилисе", - добавил он.


Также Олжас Бектенов отметил, что вопрос задержки авиарейсов является актуальным и в первую очередь связан с ростом пассажиропотока, а также проведением ремонтных работ в нескольких аэропортах страны.

Вместе с тем одной из приоритетных задач гражданской авиации является обеспечение безопасности полетов при перевозке пассажиров (...) в случае, если создается угроза безопасности, то авиаперевозчик обязан ее устранить, что, как правило, приводит к задержкам. С начала 2024 года в отношении авиакомпаний составлено 12 административных протоколов на сумму 12000 МРП", - добавил глава правительства.


Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены штрафовать руководителей авиакомпаний за задержки рейсов.
 
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Теги:РКОтветственностьавиаперевозки
20.11.2024, 11:56 58691

Исполняющим обязанности главы управления здравоохранения Алматы стала Асия Аканова

С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва
Исполняющим обязанности главы управления здравоохранения Алматы стала Асия Аканова
Фото: акимат Алматы
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева исполняющим обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города назначена Асия Аканова, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.

Асия Аканова окончила University College London, а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, докторантуру по специальности "общая медицина". Также окончила обучение в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности "местное и государственное управление".

Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы. С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва. Вместе с тем до сегодняшнего дня она продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.

Ранее был назначен новый аким Илийского района.
 
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Теги:ЗдравоохранениеНазначениеАлматы
20.11.2024, 11:53 56866

Обязательное лицензирование детсадов и контроль за накопительной системой "Келешек": ряд законопроектов одобрили мажилисмены

С 1 января 2027 года законом определяется порядок лицензирования дошкольных организаций
Обязательное лицензирование детсадов и контроль за накопительной системой "Келешек": ряд законопроектов одобрили мажилисмены
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении законодательные правки по вопросам образования и защиты прав ребенка, касающиеся лицензирования дошкольных организаций, сообщили в пресс-службе мажилиса.

С 1 января 2027 года законом определяется порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения", - говорится в сообщении.


Кроме того, устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования (кружков, секций и других). Вводится форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально уязвимых семей в школах независимо от их форм собственности.

Вместе с тем депутаты приняли нормы, предусматривающие правовое регулирование деятельности единой добровольной накопительной системы "Келешек".

Каждый родитель вправе открыть счет на имя ребенка в любом возрасте в любом банке или в компании по страхованию жизни. Детям, которым исполнится 5 лет, государство начисляет на счет единовременный стартовый образовательный капитал за счет бюджета в размере 60 МРП, для детей-сирот - 120 МРП", - проинформировали в мажилисе.


Отмечается, что на накопления ежегодно будет начисляться государственная премия в размере 5% для всех детей, 7% - для детей из социально уязвимых слоев населения, а также установленная доходность банка или страховой компании. Накопленные средства можно использовать на обучение в колледжах и вузах Казахстана или за рубежом.

В прошлом году в Министерстве науки и высшего образования РК рассказали, как будет функционировать программа "Келешек".  

Ранее сообщалось, воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. На воспитателя завели уголовное дело.  

В Темиртау проводится служебное расследование по факту грубого обращения пьяного воспитателя с детьми в детском саду.  

Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона.  
 

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