Мажилисмены назначили нового члена ЦИК

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Мажилис утвердил Ерлана Дауылбаева на должность члена Центральной избирательной комиссии РК, передает Kazakhstan Today.

Как напомнил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, согласно Конституции, каждая из палат парламента назначает членов ЦИК, пишет Kazpravda.kz

В связи с этим предлагаю кандидатуру Ерлана Сламхановича Дауылбаева. Он долгие годы работал в сфере юстиции, до этого работал и в ЦИК. В последние годы возглавлял Шымкентскую территориальную комиссию", - сказал спикер.

За кандидатуру Дауылбаева депутаты мажилиса проголосовал единогласно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства