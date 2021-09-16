Мажилисмены одобрили закон о распределении полномочий между уровнями государственного управления

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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект закона предусматривает передачу отдельных функций от правительства в центральные государственные органы, а также от центральных государственных органов в местные исполнительные органы, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Закон позволит усовершенствовать систему государственного управления и повысить самостоятельность и ответственность государственных органов", - сообщил на пленарном заседании палаты мажилисмен Жамбыл Ахметбеков.

В новом законе вносятся поправки в 55 законодательных актов - пять кодексов республики Казахстан и 50 законов.

В частности, депутаты предложили передать компетенции по повышению продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства) от уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса в уполномоченный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Также они предлагают наделить его компетенциями по развитию племенного рыбоводства.

Также будут уточняться компетенции уполномоченных органов в части проведения разрешительных процедур в сферах аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Кроме того, мажилисмены предлагают:

- конкретизировать нормы по разработке и утверждению правил регистрации, учета и выдачи разрешений на проведение аэросъемочных работ;

-уточнить нормы по деятельности общественных наблюдательных комиссий при осуществлении общественного контроля специальных учреждений.

На заседании глава Миннацэкономики Асет Иргалиев отметил, что 89 функций правительства перейдут к министерствам, и 5 - к местным исполнительным органам. Ещё 4 государственных органа будут наделены дополнительными полномочиями.

Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий", - подчеркнул Иргалиев. По его словам, принятие законопроекта повысит автономность и эффективность системы государственного управления.

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