Караганда. 22 июля. Kazakhstan Today - Медикам инфекционного госпиталя Караганды вручили "Пакеты благодарности", передает Kazakhstan Today.

Мясо, кумыс и овощи: нуротановцы привезли продукты питания в больницы Карагандинской области, а жасотановцы - молодёжное крыло партии - медикам, работающим и днём и ночью в спецзащите, вручили "Пакеты благодарности". Nur Otan продолжает акцию BizBirgemiz.

Сатпаевским городским филиалом партии Nur Otan совместно с ТОО "СПТВС" и ветераном партии Коргабаем Кульшариповым в Противотуберкулёзный диспансер, Центральную городскую больницу и Медико-санитарную часть Сатпаева завезены 200 литров кумыса, 50 килограммов мяса.

Нуринский районный филиал партии вместе с ФХПТ "Жер" собрал и доставил в Центральную больницу Нуринского района 100 литров кумыса.

Житель Улытауского района, владелец крестьянского хозяйства Даурен Байболов, в Центральную больницу своего района привёз более 200 килограммов мяса, 30 литров кумыса, свыше 100 килограммов овощей и другие продукты.

Почётный гражданин Бухаржырауского района, айтыскер и поэт Айтбай Жумагул, приобрёл аппараты ИВЛ, которые в скором времени привезут в больницу посёлка Ботакара.

Без внимания не остались и медики. Им карагандинские активисты вручили "Пакеты благодарности". В рамках акции "Низкий поклон врачам" наборы получили медики инфекционного госпиталя на базе Многопрофильной больницы №1 Караганды. Там ежедневно в две смены трудится более 120 медработников.

Пакет благодарности" составлен с учётом пожеланий персонала госпиталя. В жару всю рабочую смену они вынуждены ходить в специальных костюмах, масках и перчатках. В каждый набор вошли влажные салфетки, крем для рук, мёд, лимон, минеральная вода, натуральные напитки и другое.

Республиканская акция BizBirgemiz партии Nur Otan будет продолжаться до полного завершения карантина в регионе. С каждым днём всё больше людей присоединяются к ней, активно помогают меценаты, предприниматели и волонтёры.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства