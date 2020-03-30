Медики достойны нового пакета финансовой поддержки - Токаев

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Правительство проводит расчеты по новым пакетам финансовой поддержи медиков, работающих в условиях повышенной нагрузки. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter , передает Kazakhstan Today.

Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно-эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что о принятом решении будет объявлено в понедельник.

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