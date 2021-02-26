Меиржан Юсупов освобожден от должности вице-министра национальной экономики

Меиржан Юсупов родился в 1979 году в Южно-Казахстанской области. В 2001 году окончил Ближневосточный технический университет по специальности "экономика и управление", в 2004 году - КазЭУ имени Рыскулова, в 2007 году - Лондонскую школу экономики и политических наук.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в коммерческих структурах. В последующем работал в АО "Демир Казахстан Банк", в АО "ФНБ "Самрук-Казына".
С 2010 по ноябрь 2020 года работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".
С ноября 2020 года по настоящее время занимал должность вице-министра национальной экономики РК.
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