22.10.2024, 21:14 35921
Меры по либерализации экономики обсудили в правительстве
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова рассмотрели ход реализации указа главы государства в части либерализации казахстанской экономики, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Из 36 мероприятий указа в 2024 году планируется завершить 24. В частности, Министерством национальной экономики введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, пересмотрен порядок формирования состава советов директоров фонда "Самрук-Казына", актуализирован его кодекс корпоративного управления, а также введен запрет на привлечение государственного финансирования из Национального фонда на нерыночных условиях для субъектов квазигосударственного сектора.
Агентством по защите и развитию конкуренции принят новый формат перечня разрешенных видов деятельности для субъектов квазигосударственного сектора, который будет способствовать эффективному функционированию товарных рынков, развитию конкуренции и стимулированию бизнеса к развитию и расширению.
Нурлан Байбазаров в ходе совещания отметил важность неукоснительного исполнения всех направлений указа главы государства.
Своевременная и качественная реализация мер по либерализации позволит кардинально сократить долю госсектора в экономике, обеспечить защиту свободной конкуренции, а также устранить барьеры для развития бизнеса", - подчеркнул вице-премьер.
По итогам совещания Нурлан Байбазаров поручил ответственным госорганам обеспечить всестороннюю проработку предложенных мер.
новости по теме
23.10.2024, 14:06 3121
Казахстан реализует более 860 проектов на 2,6 трлн тенге в сфере сельского хозяйства
Президент высказался о перспективах развития АПК
Рассказать друзьям
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал свое видение перспектив развития агропромышленного комплекса, сообщает Акорда.
Несмотря на весенние паводки, было собрано более 26 млн тонн зерна, что стало рекордным показателем. Конечно, реальная помощь, оказанная государством, способствовала достижению данных результатов. В этом году объем льготных кредитов на весеннюю посевную кампанию увеличился втрое. Дополнительные средства были выделены на лизинг сельскохозяйственной техники. В целом, в сфере сельского хозяйства планируется реализовать 865 проектов общей стоимостью 2,6 трлн тенге", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что на новые рельсы поставлена работа по поддержке предпринимательства. Это особенно важно, учитывая, что малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами почти половину экономически активного населения. Он напомнил, что в целях дальнейшего улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности страны в мае подписал указ по либерализации экономики.
Отечественные предприниматели активно участвуют в реализации важных страновых проектов: строят школы, больницы и другие социальные объекты, инвестируют в развитие промышленности и инфраструктуры, поддерживают благотворительные инициативы. Это яркий показатель созидательного партнерства государства и бизнеса, зрелости и социальной ответственности наших бизнесменов", - сказал он.
Токаев добавил, что прямая задача правительства и акимов - оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу, не закрываться от предпринимателей, а конструктивно взаимодействовать с ними.
23.10.2024, 13:44 5631
Более 7 тысяч сайтов с информацией о наркотиках выявили в Карагандинской области
В соцсетях заблокированы 174 ссылки с противоправным контентом и призывами, включая 98 Telegram-каналов
Рассказать друзьям
Караганда. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области выявили более 7 тысяч рекламных сайтов, связанных с наркотиками, сообщил на заседании Координационного совета по борьбе с наркобизнесом прокурор Карагандинской области Бауыржан Мырзакеров.
В настоящее время прокуратура региона реализует проект "Нашақорлыққа жол жоқ", направленный на противодействие наркобизнесу. Создана межведомственная группа.
Обнаружены и заблокированы более 7 тысяч рекламных сайтов с информацией о наркотиках. Приняты меры по закрашиванию уличных рекламных надписей и граффити, использовавшихся для связи с закладчиками. Возбуждено 55 уголовных дел за размещение рекламы наркотиков, из которых 33 - в рамках проекта. Заблокированы 174 ссылки в социальных сетях с противоправным контентом и призывами, включая 98 Telegram-каналов", - сообщили в прокуратуре.
В сельской местности ведется активная работа по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли. За время проекта уничтожено более 200 кустов конопли в Осакаровском, Нуринском и Каркаралинском районах.
Для информирования и вовлечения молодежи в профилактическую работу прокурата организовала онлайн-трансляции судебных заседаний для студентов.
По итогам заседания были утверждены дополнительные меры по усилению борьбы с наркобизнесом и профилактике наркомании.
23.10.2024, 13:24 7491
Вырастут ли цены на продукты в Казахстане, ответили в правительстве
Рассказать друзьям
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал, какие продовольственные товары могут вырасти в цене из-за укрепления доллара.
Естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся, может быть, это апельсины, бананы, лимоны и так далее. Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Но незначительно. По крайней мере, за последнюю неделю ничего не подорожало", - сказал вице-премьер.
По его словам, сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается вопрос снижения ввозных таможенных пошлин на цитрусовые фрукты и прочие, которые в Казахстане не произрастают.
Поскольку у нас есть предприятия, которые работают с закрытым грунтом, строят теплицы, мы считаем, как это завтра отразится на их деятельности, не будет ли на рынке давления. Поэтому в ближайшее время мы решение будем принимать, на ближайшем совете ЕЭК. Если мы увидим, что нашим предпринимателям ничего не угрожает, тогда будем пошлины снижать. Я думаю, это нивелирует влияние обменного курса", - объяснил Жумангарин.
Он подчеркнул, что Казахстан обеспечен на 100 процентов социально значимыми товарами: мукой, хлебом, солью, рисом, макаронами, маслом, картофелем, бараниной, говядиной и морковью.
По 14 продтоварам мы обеспечены на 80 процентов и более. По 5 продтоварам импортозависимость есть: мы обеспечиваем себя на 73 процента мясом птицы; колбаса - 60 процентов, рыба - 60 процентов, сыры и творог - 46 процентов, сахар - 44 процента. Здесь есть определенные риски", - уточнил спикер.
Напомним, в сентябре в Казахстане подорожали некоторые овощи, виноград, а также цитрусовые и бананы.
23.10.2024, 11:14 12196
Правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени - Жумангарин
Окончательное решение принято
Рассказать друзьям
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин прокомментировал недовольство казахстанцев переводом времени на час назад.
Когда правительство принимает какое-то решение, оно необязательно должно проводить референдумы. Для этого и существует коллегиальный орган. В данном случае перед принятием решения необходимые исследования были проведены. Решение было принято в установленном порядке. После этого была получена петиция. Все "за" и "против" в соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение принято. Нигде регламент не был нарушен. Мне нечего комментировать", - сказал зампремьера.
Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил спикер.
По его словам, аргументы, что "приходится рано вставать" и "рано темнеет" - субъективные.
Когда итоги рабочей группы подводились, было сказано, что этот момент мы будем изучать не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе. Оказывает ли это какое-то влияние на самом деле. Все ответы на эту тему были даны. Сейчас поднимать этот вопрос и заново комментировать правительство не намерено. Было решение - была петиция, петиция была рассмотрена, решение было подтверждено. Я думаю, на этом надо остановиться", - прокомментировал Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты. Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. На сегодня собрано более 32 тысяч голосов. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
Также в Казахстане появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед.
23.10.2024, 10:13 12571
Присуждена государственная премия РК в области литературы и искусства имени Абая
Президент подписал указ
Рассказать друзьям
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присуждении государственной премии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая", сообщила пресс-служба Акорды.
Госпремия 2024 года в области литературы и искусства имени Абая присуждена:
1) Нұржан Светқали, поэту - за книгу стихов "Көкірегім көне кітап";
2) Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писателю - за книгу "Адамның бір қызығы бала деген";
3) Бапанову Алибаю Калтаевичу и Бапановой Сауле Сыздыковне, авторскому коллективу - за коллекцию панно из войлока "Көшпенді фрескалар" и коллекцию гобеленов "Әлем өрнектері";
4) Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художнику - за сборник коллекций "Балалықтан даналыққа жол".
Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.
23.10.2024, 08:05 16586
Президент РК подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии национального праздника Дня Республики Казахстан указом президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами, сообщила пресс-служба Акорды.
В числе награжденных видные деятели образования, здравоохранения, культуры и науки, представители производственной сферы, бизнеса, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда.
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся достижения в науке и особые заслуги в общественной деятельности присвоено вице-президенту Национальной Академии наук при президенте Республики Казахстан А. Джумадильдаеву, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны - учителю специальной школы-интерната № 4 города Алматы Г. Нурпейсовой, учителю школы-гимназии № 34 имени А. Тайманова города Уральска Э. Траисовой, директору ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Г. Прокопу.
Орденом "Отан" награждены директор Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии С. Джошибаев, известный поэт, лауреат Государственной премии Н. Оразалин.
Орденом "Барыс" І степени отмечены заместитель председателя мажилиса парламента А.Рау, артист Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой Н.Онербай, ветераны труда К. Джакупов, О. Озганбаев, В. Редкокашин, С. Шакрат, а также руководитель международного центра клинической репродуктологии Persona города Алматы В. Локшин; орденом "Барыс" IІ степени - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Н. Онжанов, ветеран труда Ж. Шарипов; орденом "Барыс" IІI степени - заместитель премьер-министра Т. Дуйсенова, чемпионка мира по шахматам Б. Асаубаева, аким Кызылординской области Н. Налибаев, председатель Общественного совета города Тараза С. Сейдазимов.
Ордена "Парасат" удостоен ряд известных ученых, деятелей культуры, образования, представителей производственной сферы. В их числе председатель Совета директоров АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" города Алматы З. Аманжолова, директор ТОО "Арғымақ" Шиелийского района Кызылординской области О. Байдилда, генеральный директор РОО "Казахстанское авторское право" Б. Есеналиев, профессор Казахского национального университета искусств Х. Калиламбекова, актер Карагандинского областного академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина К. Кемалов, генеральный директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова К. Матыжанов, аким Туркестанской области Д. Сатыбалды, главный редактор литературно-художественного журнала "Мағжан" Ж. Сулейменов, аким города Шымкента Г. Сыздыкбеков, актриса Казахского национального драматического театра имени М. Ауэзова Д. Темирсултанова.
За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орден "Ел бірлігі" вручен члену Ассамблеи народа Казахстана С. Героеву, председателю РОО "Ассоциация "Барбанг" курдов" А. Алиеву, председателю ОЮЛ "Ассоциация "Мицва" А. Барону, соучредителю ТОО "Динар-Электромаш" С. Вишняку.
За значительный вклад в развитие и процветание страны орденом "Құрмет" награжден ряд граждан, среди них директор КГП "Реабилитационный детский центр "Балдаурен" города Алматы Ш. Абесов, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Р. Бектуров, актриса Музыкального театра юного зрителя города Астаны С. Еслямова, скрипачка Ж. Серкебаева, директор школы-гимназии города Косшы Д. Аскарова.
Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІ и ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей. Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено видным представителям науки и культуры.
Почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" присвоено известным поэтам и писателям Т. Медетбеку, В. Михайлову, И. Сапарбаю; звание "Қазақстанның халық әртісі" - актерам театра и кино К. Жумабекову, Л. Каден, О. Коржевой, И. Лебсак, Р. Махпировой, Г. Шынтемир, А. Идрышевой, оперным певицам М. Мухамедкызы и Дж. Баспаковой, дирижеру А. Мухитдинову, кюйши С. Турысбеку, певице М. Ильясовой.
Кроме того, почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" А. Байгенжину, руководителю центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" В. Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Б. Цхаю.
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. За спасение утопающих орденом "Айбын" ІІІ степени имени Р. Кошкарбаева награжден старший солдат регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Ж. Пермабек, медалью "Ерлігі үшін" -старший участковый инспектор полиции Павлодарской области Е. Койкен, инспектор полиции города Актобе Ф. Нурманов, инспектор полиции города Талдыкоргана С. Сериккалиулы, за спасение подростка во время пожара - участковый инспектор полиции города Атырау Д. Корганбаев.
В этом году государственные награды присуждены значительному числу рядовых тружеников, что отражает повышение их статуса и роли в обществе. В числе награжденных свыше 450 рабочих, 137 педагогов, более 80 ученых, около 100 спасателей и волонтеров.
Продолжается хорошая традиция отмечать государственными наградами трудовые династии. В этом году высокой чести удостоены представители династий учителей, производственников, железнодорожников", - отметили в Акорде.
22.10.2024, 18:25 39041
В Казахстане меняется график работы дежурных спецЦОНов
Фото: Правительство для граждан
Рассказать друзьям
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане меняется график работы дежурных специализированных центров обслуживания населения, сообщили в "Правительстве для граждан".
Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00, по субботам - с 9.00 до 13.00. При этом обычные спецЦОНы будут работать по прежнему графику - с 9.00 до 18.00", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что изменения направлены на улучшение доступности государственных услуг для граждан.
В дежурных специализированных центрах обслуживания населения прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18.00, а выдача документов - до 20.00", - добавили в "Правительстве для граждан".
Ранее сообщалось, что казахстанцы теперь смогут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом.
22.10.2024, 15:39 41941
Токаев дал поручения по благоустройству столицы
Аким Астаны отчитался о социально-экономическом развитии города
Рассказать друзьям
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры, дальнейшему развитию и благоустройству Астаны
Как следует из отчета акима столицы, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 9 месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.
Президенту было доложено о ходе отопительного сезона. Благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первого этапа ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час.
До конца года планируется завершить вторую очередь ГТС "Туран", что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час. Кроме того, начались работы по строительству ГТС "Тельмана" и проектирование ГТС "Юго-Запад" с общей мощностью 970 Гкал/час.
Глава государства был проинформирован о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов - долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья. В частности, в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них - в рамках нацпроекта "Комфортная школа". До нового года будет построено 6 студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, 4 из них уже функционируют.
Женис Касымбек также сообщил о том, что на сегодняшний день в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.
Напомним, 21 октября один из столичных районов остался без электричества.
.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.10.2024, 08:33В Казахстане появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед 23.10.2024, 08:0518071Президент РК подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград 23.10.2024, 10:1314056Присуждена государственная премия РК в области литературы и искусства имени Абая 23.10.2024, 09:2113461В Казахстане намолочено 26,5 млн тонн зерна 23.10.2024, 11:1411731Правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени - Жумангарин 17.10.2024, 13:09149211Букет цветов в подарок: еще об одной мошеннической схеме рассказали казахстанцам 16.10.2024, 19:59149031В ЗКО наблюдается дефицит бензина 16.10.2024, 18:45141886В Алматы 17 октября пройдет сейсмотренировка 16.10.2024, 18:30Опрос КТ: 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах135991Опрос КТ: 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах 18.10.2024, 13:00В Акмолинской области крестьянское хозяйство оштрафовали на 1,5 млн тенге за нарушения земельного законодательства132476В Акмолинской области крестьянское хозяйство оштрафовали на 1,5 млн тенге за нарушения земельного законодательства 26.09.2024, 17:17257536Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43250206Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31236016До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00230446АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 27.09.2024, 17:24205721Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?