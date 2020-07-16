МИД прокомментировал сообщение КНР о неизвестной пневмонии в Казахстане

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев прокомментировал сообщение КНР о неизвестной пневмонии в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
Мы работаем с нашими партнерами, в том числе с посольством Китая в Казахстане. Незамедлительно после выхода этой новости был организован телефонный разговор нового министра здравоохранения с послом, в ходе которого все точки над i были расставлены. Были даны необходимые разъяснения по тому, как ведется эта статистика", - сказал Ашикбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Он отметил, что обе стороны подчеркнули важность объективного информационного сопровождения противоэпидемиологической деятельности и недопустимость вольной интерпретации информационных источников о пневмонии в Казахстане.
Посольство Китая по итогам этого разговора внесло соответствующие поправки в ту информацию, которую оно распространяло среди своих граждан", - отметил вице-министр.
Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ Китая распространили информацию о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что данная информация не соответствует действительности.
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