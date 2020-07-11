Минздрав Казахстана прокомментировал информацию о неизвестной пневмонии

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Республики Казахстан прокомментировало информацию о неизвестной пневмонии, передает Kazakhstan Today.

В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.⠀

В Минздраве пояснили, что ВОЗ ввел в Международную классификацию болезней – МКБ 10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирован клинически или эпидемиологически, например, симптом "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждён.

Казахстан в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространённости коронавирусной инфекции", - уточнили в министерстве.

По данным Минздрава, 9 июля на брифинге министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения - в том числе согласно классификации МКБ-10 "Вирусные пневмонии, неуточненной этиологии".

Таким образом, Министерство здравоохранения Республики Казахстан подчеркивает, что сообщения китайских СМИ не соответствуют действительности", - заявили в ведомстве.









По последним данным в Казахстане зарегистрировано 54 747 случаев коронавируса, 31 277 человек выздоровели, 264 - скончались.





В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 12 млн, зафиксировано более 549 тыс. летальных исходов.

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