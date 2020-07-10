Минздрав будет публиковать статистику по пневмонии

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Минздрав будет публиковать статистику по заболеваемости и смертности от пневмонии, аналогично данным по коронавирусу. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент агентства.

По пневмонии мы тоже будем публиковать информацию, чтобы граждане понимали масштаб заболеваемости", - сказал Цой, отметив, что заболеваемость пневмонией в РК на сегодняшний день в 2-3 выше, чем коронавирусом.

Мы постараемся, чтобы со следующей недели эти данные были, и граждане реально их видели, потому что медики их видят. Если это интересно населению, мы готовы предоставлять. Но здесь нужно понимать, и в мире такой подход, что все пневмонии сейчас рассматриваются как потенциально опасные и лечение их стандартизировано с подходами по лечению коронавирусной инфекции", - сказал глава Минздрава.

Он заверил, что данные по заболеваемости будут публиковаться, "чтобы у населения была ясная картина о тех больных, которые страдают респираторными заболеваниями в этом периоде".

По его данным, за последние 6 месяцев в Казахстане зарегистрировано 1172 летальных случая от пневмонии, в 2019 году за 6 месяцев было 1789 случаев. При этом в РК, как и во всем мире количество пневмоний растет. Лечение назначается такое же, как при КВИ.

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