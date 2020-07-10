Минздрав будет публиковать статистику по пневмонии

По пневмонии мы тоже будем публиковать информацию, чтобы граждане понимали масштаб заболеваемости", - сказал Цой, отметив, что заболеваемость пневмонией в РК на сегодняшний день в 2-3 выше, чем коронавирусом.
Мы постараемся, чтобы со следующей недели эти данные были, и граждане реально их видели, потому что медики их видят. Если это интересно населению, мы готовы предоставлять. Но здесь нужно понимать, и в мире такой подход, что все пневмонии сейчас рассматриваются как потенциально опасные и лечение их стандартизировано с подходами по лечению коронавирусной инфекции", - сказал глава Минздрава.
Он заверил, что данные по заболеваемости будут публиковаться, "чтобы у населения была ясная картина о тех больных, которые страдают респираторными заболеваниями в этом периоде".
По его данным, за последние 6 месяцев в Казахстане зарегистрировано 1172 летальных случая от пневмонии, в 2019 году за 6 месяцев было 1789 случаев. При этом в РК, как и во всем мире количество пневмоний растет. Лечение назначается такое же, как при КВИ.
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