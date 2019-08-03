МИД РК прокомментировало убийство мечом мужчины в Германии

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел РК прокомментировало убийство мужчины мечом в пригороде Штутгарта Германии, передает Kazakhstan Today.

По данным немецких СМИ, в пригороде Штутгарта мигрант из Сирии убил мечом 36-летнего мужчину на глазах у десятков прохожих. Инцидент произошел в районе Фазаненхоф в среду, около шести часов вечера. На автодороге во время ссоры один мужчина напал на другого с мечом и заколол своего оппонента.

Затем убийца сел на велосипед и скрылся. Для его поимки полицейским пришлось использовать вертолет. Вскоре подозреваемый был задержан. Выяснилось, что 28-летний убийца приехал из Сирии в 2015 году, а затем он и его жертва снимали вместе квартиру. В день ссоры мигрант должен был съехать в другое жилье, пишет Вести.Ru

Сообщалось, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.

"Согласно информации немецкой полиции, предоставленной Генконсульству РК во Франкфурте-на-Майне, погибший абсолютно не имеет никакого отношения к Казахстану", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

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