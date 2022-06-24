Минэкологии разрабатывает новый Водный кодекс

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В соответствии с поручением президента РК по итогам расширенного заседания правительства от 8 февраля 2022 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов ведет разработку нового Водного кодекса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно статье 82 Предпринимательского кодекса и пункту 8 правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 748, министерством разработана аналитическая форма анализа регуляторного воздействия по введению надзора в области охраны и использования водного фонда", - сообщает пресс-служба Минэкологии.
В соответствии с пунктом 20 правил Министерство экологии извещает, что аналитическая форма 11 июля 2022 года будет размещена на портале "Открытые НПА" для проведения общественных обсуждений.
17 июня в ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды. В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится все более сложной задачей.