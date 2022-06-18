Минэкологии прогнозирует дефицит воды до 23 кубических километров к 2030 году

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится сложной задачей. На это, по его словам, влияет ряд факторов.
Прежде всего - это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы", - пояснил министр.
Так, весьма напряженная водохозяйственная ситуация сложилась в Арало-Сырдарьинском, Шу-Таласском и Нура-Сарысуском бассейнах.
В Арало-Сырдарьинском бассейне доля водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 98%, так как здесь расположены более 60% орошаемых площадей страны. Имеющиеся ресурсы в этих бассейнах не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что становится сдерживающим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской и Кызылординской областей", - рассказал Брекешев.
Нура-Сарысуский речной бассейн характеризуется критически высокой нагрузкой на водные ресурсы. Развитие Центрального Казахстана зависит от безопасной эксплуатации канала имени Каныша Сатпаева.
Более того, дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По итогам наблюдений за 2021 год качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах к наихудшему классу", - продолжил глава МЭГПР.
Так, ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балхаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению.
Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы могут привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах", - предупредил спикер.
По его словам, в перспективе с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства объем водопотребления увеличится до 29,7 кубического километра.
Тогда как по прогнозным расчетам к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 кубического километра, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 кубического километра. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 кубического километра, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики", - рассказал министр.
Он резюмировал, сказав, что если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться.
В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что в Казахстане, по заключениям экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46%. Дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год.