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Министерству обороны передали часть функций и полномочий Минпрома
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерству обороны частично передали функции Министерства промышленности и строительства РК.
Указ президента Токаева о реорганизации ведомства вступил в силу.
Согласно документу, Министерству обороны переданы некоторые функции и полномочия Министерства промышленности и строительства в сферах:
- Формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа.
- Осуществления военно-технического сотрудничества.
- Ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.
В соответствии с указом Минобороны становится правопреемником прав и обязательств Министерства промышленности и строительства в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству РК необходимо обеспечить:
- по согласованию с администрацией президента - перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации;
- принятие иных мер по реализации настоящего указа.
Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Реорганизовать министерство обороны Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сферах: 1) формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа; 2) осуществления военно-технического сотрудничества; 3) ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в указе Токаева, который уже вступил в силу.
Также глава государства определил Минобороны правопреемником прав и обязательств Минпромстроя в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству Республики Казахстан обеспечить: 1) по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации; 2) принятие иных мер по реализации настоящего указа", - сказано в документе.
Контроль за исполнением указа Токаев возложил на администрацию президента.