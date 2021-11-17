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Министр индустрии и инфраструктурного развития прокомментировал рост цен на автомобили в Казахстане

16.11.2021, 13:20 39961
Министр индустрии и инфраструктурного развития прокомментировал рост цен на автомобили в Казахстане
Фото: businessfm.kz
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о причинах роста цен на автомобили в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, рост цен произошел и в других странах мира. Такой же рост цен произошел в России, на китайском и европейских рынках.
 

Многие, конечно, ссылаются на базовые марки, которые выпускаются в Казахстане, но в то же время цены выросли и на другие популярные марки, такие как: BMW, Mercedes, Toyota, которые вообще не производятся в Казахстане", - сказал Атамкулов журналистам.

 
Министр отметил, что это произошло в первую очередь из-за образовавшегося отложенного спроса. Во время пандемии люди практически сидели взаперти дома, банки не работали. В связи с этим упал спрос на автомобили и туристические услуги. 
 
Кроме того, произошел сбой в системе поставок чипов электронных схем. 
 

Основные поставщики - это Тайвань, китайские компании, на них наложили те санкции, которые были наложены на китайские товары США", - сказал Атамкулов.

 
По его данным, несмотря на это казахстанский автопром за девять месяцев выпустил 65 тыс. автомобилей.


Кроме того, Атамкулов прокомментировал рост цен на жилье. 

Есть несколько факторов. Фактор рынка спроса, фактор появления на рынке свободных денег. Очень правильное решение было поддержать население страны тем, что они могли использовать пенсионные накопления. Но это же фактор субъективный, если вы получаете какие-то деньги, то вы можете расходовать. Получается, что в один и тот же момент появляется спрос на одну и ту же квартиру", - сказал министр.

 

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Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 5995
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ -17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 5833
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии МИД РК

17.11.2021, 18:28 9262
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - 18 ноября 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений", - написал в Facebook Берик Уали. 

 
Также будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.

 

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