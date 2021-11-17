Министр индустрии и инфраструктурного развития прокомментировал рост цен на автомобили в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о причинах роста цен на автомобили в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, рост цен произошел и в других странах мира. Такой же рост цен произошел в России, на китайском и европейских рынках.

Многие, конечно, ссылаются на базовые марки, которые выпускаются в Казахстане, но в то же время цены выросли и на другие популярные марки, такие как: BMW, Mercedes, Toyota, которые вообще не производятся в Казахстане", - сказал Атамкулов журналистам.

Министр отметил, что это произошло в первую очередь из-за образовавшегося отложенного спроса. Во время пандемии люди практически сидели взаперти дома, банки не работали. В связи с этим упал спрос на автомобили и туристические услуги.

Кроме того, произошел сбой в системе поставок чипов электронных схем.

Основные поставщики - это Тайвань, китайские компании, на них наложили те санкции, которые были наложены на китайские товары США", - сказал Атамкулов.

По его данным, несмотря на это казахстанский автопром за девять месяцев выпустил 65 тыс. автомобилей.









Кроме того, Атамкулов прокомментировал рост цен на жилье.





Есть несколько факторов. Фактор рынка спроса, фактор появления на рынке свободных денег. Очень правильное решение было поддержать население страны тем, что они могли использовать пенсионные накопления. Но это же фактор субъективный, если вы получаете какие-то деньги, то вы можете расходовать. Получается, что в один и тот же момент появляется спрос на одну и ту же квартиру", - сказал министр.