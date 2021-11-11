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Казахстанцы могут оформить продажу и перерегистрацию авто через мобильное банковское приложение

10.11.2021, 11:54 50113
Казахстанцы могут оформить продажу и перерегистрацию авто через мобильное банковское приложение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Оформление продажи и перерегистрация авто выведены Министерством внутренних дел в приложения Halyk Bank и Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы МВД РК, самые популярные среди населения услуги - регистрация транспортных средств (2,5 млн ежегодно) и получение водительских прав (1 млн ежегодно).
 

Сегодня МВД совместно с финансовыми институтами одна из наиболее популярных государственных услуг - продажа и перерегистрация авто - выведена в мобильные приложения Halyk Bank и Kaspi.kz. Сегодня в стране более четверти всех перерегистраций проходит через эти банковские приложения (более 2,7 тыс. ежедневно). МВД выводит эту услугу на мобильные приложения еще двух финансовых организаций (Евразийский банк и Фридом финанс). Функционал также будет реализован в мобильном приложении 102", - рассказали в ведомстве.

 
Отмечается, что теперь при продаже/покупке автомобиля продавцам и покупателям нет необходимости ехать в СпецЦОН - вся процедура доступна онлайн в банковском приложении.
 

Воспользовавшись новой услугой, продавец и покупатель автомобиля могут в приложении Halyk Homebank продать/купить, оплатить штрафы и налоги, подписать все необходимые документы по переоформлению авто, получить документы, подтверждающие сделку, а также новый номер, либо сохранить за собой прежний госномер автомобиля. Также в приложении уже доступны такие функции, как оплата штрафов ПДД, оплата услуг документирования (получение/замена паспорта/удостоверения личности) и многие другие", - добавили в МВД.

 

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новости по теме

Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 38179
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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