Казахстанцы могут оформить продажу и перерегистрацию авто через мобильное банковское приложение

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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Оформление продажи и перерегистрация авто выведены Министерством внутренних дел в приложения Halyk Bank и Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы МВД РК, самые популярные среди населения услуги - регистрация транспортных средств (2,5 млн ежегодно) и получение водительских прав (1 млн ежегодно).
Сегодня МВД совместно с финансовыми институтами одна из наиболее популярных государственных услуг - продажа и перерегистрация авто - выведена в мобильные приложения Halyk Bank и Kaspi.kz. Сегодня в стране более четверти всех перерегистраций проходит через эти банковские приложения (более 2,7 тыс. ежедневно). МВД выводит эту услугу на мобильные приложения еще двух финансовых организаций (Евразийский банк и Фридом финанс). Функционал также будет реализован в мобильном приложении 102", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что теперь при продаже/покупке автомобиля продавцам и покупателям нет необходимости ехать в СпецЦОН - вся процедура доступна онлайн в банковском приложении.
Воспользовавшись новой услугой, продавец и покупатель автомобиля могут в приложении Halyk Homebank продать/купить, оплатить штрафы и налоги, подписать все необходимые документы по переоформлению авто, получить документы, подтверждающие сделку, а также новый номер, либо сохранить за собой прежний госномер автомобиля. Также в приложении уже доступны такие функции, как оплата штрафов ПДД, оплата услуг документирования (получение/замена паспорта/удостоверения личности) и многие другие", - добавили в МВД.