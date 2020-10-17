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Министр иностранных дел РК прокомментировал ситуацию в Кыргызстане

16.10.2020 9748
Министр иностранных дел РК прокомментировал ситуацию в Кыргызстане
Фото: МИД
Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Официальный комментарий главы внешнеполитического ведомства РК Мухтара Тлеуберди по ситуации в Кыргызстане распространила пресс-служба министерства, передает Kazakhstan Today.
 
В Казахстане положительно воспринимают наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации в Кыргызстане.
 

Рассматривая события в соседнем государстве как исключительно внутреннее дело, призываем вновь сформированное правительство в сложившейся непростой политической обстановке сконцентрировать усилия на восстановлении стабильности, законопорядка, консолидации общества, поддержании условий для экономического развития. Выражаем надежду, что все политические силы страны приложат максимум усилий к поиску взвешенных и созидательных решений при строгом соблюдении норм и положений конституции Кыргызской Республики, которые позволят достойно выйти из кризисной ситуации", - говорится в комментарии главы МИД РК.

 
Мухтар Тлеуберди также отметил, что Казахстан и Кыргызстан связывают исторические узы братских, добрососедских отношений, в основе которых всегда лежали взаимопомощь и поддержка в трудные времена. 
 

Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане, в дальнейшем продолжении взаимовыгодного сотрудничества в духе Договоров о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года", - сказал глава МИД РК.

 
Ранее председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова сообщила, что повторные парламентские выборы в стране могут быть назначены на 20 декабря. 
 
15 октября премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента.
 

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