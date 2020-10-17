Повторные парламентские выборы пройдут в Кыргызстане в декабре

Бишкек. 16 октября. Kazakhstan Today - Повторные выборы в жогорку кенеш могут пройти 20 декабря, передает Kazakhstan Today.
Как сообщила председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, повторные парламентские выборы в стране могут быть назначены на 20 декабря. По ее словам, повторные выборы в жогорку кенеш должны быть проведены в двухмесячный срок и назначены в месячный срок со дня признания итогов выборов 4 октября недействительными, пишет 24.kg.
Напомним, 6 октября ЦИК КР вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. Накануне президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. По Конституции, исполняющим обязанности главы государства должен был стать торага парламента Канат Исаев, но он отказался исполнять обязанности президента. Однако премьер-министр Садыр Жапаров принял обязательства и объявил себя исполняющим обязанности президента Кыргызстана.
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