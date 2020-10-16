Президент Кыргызстана подал в отставку

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Бишкек. 15 октября. Kazakhstan Today - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, передает Kazakhstan Today.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

По его словам, обстановка в стране, в частности в Бишкеке, остается напряженной, сообщает 24.kg

Вчера жогорку кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", - заявил Жээнбеков.

Он отметил, что с одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы.

Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - сказал он.

Жээенбеков подчеркнул, что для него мир в Кыргызстане, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе превыше всего.

Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника… Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заключил он.

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