Президент Кыргызстана подал в отставку

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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.
По его словам, обстановка в стране, в частности в Бишкеке, остается напряженной, сообщает 24.kg.
Вчера жогорку кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", - заявил Жээнбеков.
Он отметил, что с одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы.
Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - сказал он.
Жээенбеков подчеркнул, что для него мир в Кыргызстане, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе превыше всего.
Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника… Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заключил он.
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