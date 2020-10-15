Садыр Жапаров назначен премьер-министром Кыргызстана

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Бишкек. 14 октября. Kazakhstan Today - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ "О назначении премьер-министра и членов правительства", передает Kazakhstan Today.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал указ "О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики".
Так, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента КР.
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