Садыр Жапаров назначен премьер-министром Кыргызстана

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Бишкек. 14 октября. Kazakhstan Today - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ "О назначении премьер-министра и членов правительства", передает Kazakhstan Today.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал указ "О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики".

Так, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики решено назначить Жапарова Садыра Нургожоевича премьер-министром Кыргызской Республики", - говорится в указе , опубликованном на сайте президента КР.

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