Премьер-министр Кыргызстана объявил себя и.о. президента

Как сообщает 24.kg, глава кабинета министров пришел к митингующим и объявил, что теперь он исполняет обязанности президента Кыргызстана.
Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие", - сказал Садыр Жапаров.
Он призвал собравшихся разойтись.
Садыр Жапаров назначен премьер-министром Кыргызстана 14 октября.
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