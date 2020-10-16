Система Orphus

Премьер-министр Кыргызстана объявил себя и.о. президента

15.10.2020 5077
Премьер-министр Кыргызстана объявил себя и.о. президента
Бишкек. 15 октября. Kazakhstan Today - В Бишкеке на Старой площади собрались сторонники премьер-министра Садыра Жапарова, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает 24.kg, глава кабинета министров пришел к митингующим и объявил, что теперь он исполняет обязанности президента Кыргызстана.
 

Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие", - сказал Садыр Жапаров.

 
Он призвал собравшихся разойтись.
 
Садыр Жапаров назначен премьер-министром Кыргызстана 14 октября. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая