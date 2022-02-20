Министр обороны проверил условия хранения оружия и боеприпасов

Фото: МО РК
ТАРАЗ. 19 ФЕВРАЛЯ - Комиссия Министерства обороны под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Арыский и Шымкентский гарнизоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Совершен облет территории Арыского гарнизона. Проверены условия хранения инженерных боеприпасов, а также готовность к продолжению работ по очистке технической территории арсенала и уничтожению взрывоопасных предметов. Инженерно-саперными подразделениями на технической территории очищено 463 гектара, это более 87% от общей площади. Работы по очистке будут продолжены в марте текущего года", - сообщает пресс-служба Минобороны.
Командиры доложили министру о предназначении, боевых возможностях, укомплектованности и оснащенности воинских частей, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.
Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с учебно-материальной базой боевой подготовки, состоянием военной инфраструктуры, жилищно-бытовыми условиями военнослужащих.
По окончании проверки министр дал указания по поддержанию необходимого уровня боевой готовности, обеспечению безопасности военных объектов и близлежащих населенных пунктов с учетом предстоящего продолжения работ по очистке.
Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.