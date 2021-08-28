Министр обороны РК поручил укорить строительство баз хранения боеприпасов

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поручил должностным лицам ускорить работы по организации строительства двух баз хранения боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Строительство двух баз хранения боеприпасов предусмотрено Комплексным планом по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах РК от 2019 года.

Строительство объектов организовано с учетом всех условий безопасного хранения боеприпасов. Предусмотрены технические средства охраны, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Учитываются удаление складов от населенных пунктов, соблюдение границ запретных зон и районов при арсеналах и базах, введенных в законодательство по инициативе Министерства обороны в 2020 году", -рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

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