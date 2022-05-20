Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Национальном университете обороны состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководителями ведомств обсуждены актуальные вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и предложения по повышению престижа и привлекательности воинской службы, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Реализуя задачи, поставленные главой государства, профильные министерства разработали ряд предложений. Среди них - предоставление пятипроцентной квоты для поступления в вузы молодым людям, прошедшим срочную воинскую службу, и выпускникам классов "Жас сарбаз". Министерство образования и науки готово выделить для этих целей более 3000 грантов. Кроме того, поступая в высшее учебное заведение после срочной службы, выпускник будет освобождаться от обязательной трехлетней отработки.

Предложено обеспечить правом на квоту для получения высшего образования детей военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы, а также проходивших воинскую службу в специальных и миротворческих операциях.

Рассматривается вопрос о предоставлении военнослужащим срочной службы возможности обучения по массовым онлайн-курсам.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов внес предложение по открытию колледжей на базе воинских частей. Для этого необходимо определить перечень специальностей и выделение государственного заказа на подготовку кадров, получить лицензию на образовательную деятельность, подготовить учебно-материальную базу.

На встрече также обсуждены вопросы организации начальной военной подготовки в общеобразовательных школах страны. Сегодня учебная дисциплина преподается в 6170 организациях образования и охватывает 365 000 учащихся старших классов. Содержание предмета направлено на обучение основам военного дела, робототехнике и IT- технологиям.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал участников встречи о военно-патриотической работе в молодежной сфере.

Глава оборонного ведомства рассказал о реализации программы военно-патриотического воспитания молодежи "Бір тутас улт - Бір тутас аскер", которой определены цели, задачи военно-патриотического воспитания молодежи, сроки реализации, целевые индикаторы, источники финансирования и ожидаемые результаты.

По итогам мероприятия определен перспективный план дальнейшего сотрудничества между Министерством обороны и Министерством образования и науки в области военно-патриотического воспитания молодежи.