Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны

Фото: пресс-служба Минобороны РК
Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях", - сообщил сегодня на коллегии Министерства обороны глава ведомства Руслан Жаксылыков.
По информации пресс-службы Минобороны, в Вооруженных силах значительно возросла интенсивность боевой подготовки, осваиваются новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
На коллегии были также рассмотрены вопросы воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры. Кроме того, министру обороны доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".
Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, инициированных президентом страны", - отметили в пресс-службе.
По итогам коллегии министр обороны определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных - постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава Вооруженных сил.