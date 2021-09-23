Минобороны Казахстана проводит масштабные учения

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - В рамках проверки войск на полигонах "Оймаша", "Коктал", "Шыгыс" и "Сарышаган" задействованы экипажи фронтовой, военно-транспортной и армейской авиации Сил воздушной обороны, сообщили в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обширность территории Казахстана вызывает необходимость поддержания готовности войск к переброскам на большие расстояния. С целью повышения мобильности личный состав подразделений специального назначения вооружение и военная техника были переброшены на расстояние более 3000 километров. Для перемещения сил и средств на дальние расстояния были использованы самолеты военно-транспортной авиации", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, воинские части и подразделения Сил воздушной обороны отрабатывают вопросы подготовки и ведения боевых действий с оперативных аэродромов. В районах, где отсутствуют аэродромы, используется аэродромный участок автомобильной дороги, позволяющий совершать посадку и взлет разных типов воздушных судов.

На побережье мыса Токмак в акватории Каспийского моря военно-транспортные самолеты С-295 отработали выброску спецназа с высоты 3000 и 5000 метров. Экипажи армейской авиации провели десантирование спецподразделений штурмовым способом при огневой поддержке ударных вертолетов Ми-35М. На внешней подвеске вертолетов пилоты осуществили транспортировку артиллерийских орудий и малогабаритных транспортных средств, включая лодки и автомобили Багги. Этот способ доставки вооружения значительно повышает мобильность Сухопутных войск", - отметили в министерстве.

Экипажи фронтовой авиации нанесли удары по объектам противника во взаимодействии с ракетными войсками и средствами радиоэлектронной борьбы.

Сообщается, что в проверке задействованы многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, транспортники С-295, вертолеты Ми-35М, Ми-17, Ми-8, Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты.









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